FC Twente heeft maandag Przemyslaw Tyton aangetrokken. De 35-jarige doelman komt transfervrij over van Ajax en tekent een contract tot medio 2024 in Enschede, met de optie voor nog een jaar.

"Na zeven seizoenen ben ik dit jaar teruggekomen in Nederland", aldus Tyton, die bij Twente de keepersstrijd moet aangaan met Lars Unnerstall, op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Ik heb goede herinneringen aan de Eredivisie en ik kijk ernaar uit om bij FC Twente aan de slag te gaan. Trainer Ron Jans ken ik nog van mijn tijd in Amerika en ik heb altijd prettig met hem samengewerkt. De club is ambitieus en dat ben ik ook."

FC Twente wordt de vierde Nederlandse club voor Tyton. De Pool stond tussen 2007 en 2011 onder contract bij Roda JC en maakte daarna de overstap naar PSV. Hij speelde in totaal 38 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarmee hij de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal won.

Tyton speelde geen wedstrijd voor Ajax

In 2014 vertrok Tyton op huurbasis naar het Spaanse Elche CF. Daarna stond de ervaren doelman achtereenvolgens onder de lat bij VfB Stuttgart, Deportivo La Coruña en FC Cincinnati, waar hij samenwerkte met Jans.

Ajax, dat eerder dit jaar door blessures met een keepersprobleem kampte, pikte Tyton in maart van dit jaar transfervrij op. In Amsterdam was hij achter André Onana, Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer de vierde keuze en keepte hij geen enkele wedstrijd.

FC Twente eindigde dit seizoen op een knappe vierde plaats in de Eredivisie, waarmee het een ticket voor de derde voorronde van de Conference League veroverde.

