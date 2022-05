Geld is volgens Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al Khelaifi niet de belangrijkste reden dat Kylian Mbappé bij de Parijse club blijft. De steenrijke Qatari benadrukte maandag dat de Franse spits met een langer verblijf bij PSG heeft gekozen voor het sportieve plaatje.

"Het is met Kylian nooit over geld gegaan; het ging alleen maar over voetbal, voetbal, en nog eens voetbal", zei Al Khelaifi op een persconferentie over de contractverlenging van Mbappé. "Hij heeft gekozen voor ons sportieve project. In Spanje had hij misschien nog wel meer kunnen verdienen."

De 23-jarige Mbappé leek lange tijd op weg naar Real Madrid, maar besloot op het laatste moment zijn handtekening onder een verbeterd contract bij PSG te zetten. In Parijs gaat hij naar verluidt jaarlijks zo'n 50 miljoen euro verdienen en ontvangt hij een tekenbonus van zo'n 130 miljoen euro.

"Wij gaan geen cijfers openbaar maken", reageerde Al Khelaifi op vragen over het financiële deel van de contractverlenging. Volgens Franse media krijgt Mbappé naast het astronomische salaris ook inspraak op belangrijke beslissingen binnen de club, maar die geruchten werden door de stervoetballer ontkend.

"Als de directeur met mij over voetbal wil praten, is dat natuurlijk prima", zei Mbappé. "Ik kan uren over voetbal praten: met jou of met iemand anders. Maar ik ga me niet bezighouden met wie er komen en wie er gaan. Dat is mijn werk helemaal niet."

PSG-eigenaar Nasser Al Khelaifi naast Kylian Mbappé. PSG-eigenaar Nasser Al Khelaifi naast Kylian Mbappé. Foto: Getty Images

'Spaanse competitie is niet meer wat het was'

De contractverlenging van Mbappé leidde tot kritiek van onder anderen Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga. Volgens Tebas overtreedt PSG met de contractverlenging de regels omtrent Financial Fair Play. Om die reden diende La Liga een klacht in bij de UEFA.

"Misschien is Javier Tebas bang dat de Ligue 1 beter wordt dan La Liga", liet Al Khelaifi desgevraagd weten. "De Spaanse competitie is namelijk ook niet meer wat het drie of vier jaar geleden was."

"Ik heb respect voor alle clubs, maar wij willen daar ook graag respect voor terug. De beste speler van de wereld blijft nog drie jaar bij ons en wat andere mensen zeggen, is geen probleem. We luisteren er niet naar en concentreren ons op ons project."

Met het behouden van Mbappé lijkt de sterrenvoorhoede van Paris Saint-Germain voor volgend seizoen intact te blijven. Ook Lionel Messi (tot medio 2025) en Neymar (tot medio 2023) liggen vast in het Parc des Princes. Met het trio hoopt het ambitieuze PSG nog altijd voor het eerst in de clubhistorie de Champions League te winnen.