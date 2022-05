Feyenoord heeft ondanks de met 1-0 verloren finale woensdag tegen AS Roma 12,8 miljoen euro overgehouden aan het avontuur in de Conference League. De Italiaanse toernooiwinnaar eindigt op 2 miljoen euro meer aan UEFA-premies.

Een deel van de bijna 13 miljoen euro haalde Feyenoord al binnen door zich voor het hoofdtoernooi te kwalificeren. De club schakelde in de voorrondes FC Drita, FC Luzern en IF Elfsborg uit, met een startpremie van ruim 2,9 miljoen euro tot gevolg.

Een zege in de groepsfase leverde Feyenoord 500.000 euro op, wat na vier gewonnen wedstrijden neerkwam op 2 miljoen euro. De ploeg van trainer Arne Slot speelde daarnaast twee keer gelijk, goed voor in totaal 332.000 euro. Daarbovenop kwam een bonus van een kleine 1 miljoen euro voor groepswinst en overwintering.

In de knock-outfase gingen de UEFA-premies omhoog. Plaatsing voor de achtste finales bracht Feyenoord 600.000 euro op, voor het bereiken van de kwartfinales ontving de Rotterdamse club 1 miljoen euro en voor het halen van de halve finales 2 miljoen euro. Met het uitschakelen van Olympique Marseille bij de laatste vier kwam daar nog eens 3 miljoen euro bij.

Boven op de 12,8 miljoen euro voor Feyenoord aan UEFA-premies komen overigens ook nog de inkomsten uit wedstrijdtickets.

Opbrengsten Feyenoord Conference League Plaatsing hoofdtoernooi: 2.940.000 euro

Vier keer winst groep E: 2.000.000 euro

Twee keer gelijk groep E: 332.000 euro

Eerste plaats groep E: 650.000 euro

Overwintering: 300.000 euro

Achtstefinaleplaats: 600.000 euro

Kwartfinaleplaats: 1.000.000 euro

Halvefinaleplaats: 2.000.000 euro

Finaleplaats: 3.000.000 euro

Feyenoord kreeg al 500.000 euro aan boetes

Tegenover alle inkomsten staat dat Feyenoord vanwege ongeregeldheden zo'n 500.000 euro aan boetes kreeg van de UEFA. Zo staken Feyenoord-fans vuurwerk af, gooiden ze voorwerpen op het veld en brachten ze vernielingen aan in stadions van opponenten.

De verwachting is dat de kosten nog oplopen doordat Feyenoord-fans vlak voor de finale in Tirana tegen AS Roma vuurwerk afstaken op de tribunes. Ook gooiden ze brandende fakkels op het veld.

De Albanese autoriteiten kondigden in de aanloop naar de finale aan streng te zullen optreden tegen supporters met vuurwerk. Fans met brandende fakkels riskeren een celstraf van maximaal drie jaar in Albanië.