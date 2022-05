Borussia Dortmund heeft Edin Terzic maandag aangesteld als opvolger van de ontslagen trainer Marco Rose. De 39-jarige Terzic had vorig seizoen als interim-trainer al ruim een half jaar de leiding over de hoofdmacht van Dortmund en was dit seizoen technisch directeur bij de club.

Terzic tekent voor drie jaar bij de Bundesliga-club. Vorig seizoen was hij de assistent van Lucien Favre en na diens ontslag was hij op interimbasis hoofdtrainer. Onder leiding van de Duitser won Dortmund de DFB-Pokal.

Vervolgens maakte Terzic ook als technisch directeur een goede indruk en dus besloot Dortmund hem opnieuw door te schuiven. "Edin kent onze club en een groot deel van het team. Hij weet welke aanpassingen we willen doen om onze supporters weer succesvol voetbal te bieden", zegt bestuurslid Sebastian Kehl.

De aanstelling van Terzic komt drie dagen na het ontslag van Rose bij Dortmund, dat een teleurstellend seizoen kende. 'BVB' moest de landstitel opnieuw aan Bayern München laten en verloor in de groepsfase van de Champions League twee keer van Ajax. In de knock-outfase van de Europa League was Rangers FC te sterk.

'Dortmund is belangrijk in mijn leven'

Terzic speelde op de lagere niveaus in Duitsland, waarna hij in 2010 als jeugdtrainer aan de slag ging bij Dortmund. In 2013 vertrok hij bij de Duitse club en ging hij aan de slag bij achtereenvolgens Besiktas en West Ham United, tot Terzic in 2018 terugkeerde in het Signal Iduna Park.

De oud-aanvaller is blij dat hij nu voor langere tijd de kans krijgt als hoofdtrainer. "De mensen weten hoe belangrijk Dortmund in mijn leven is", vertelde Terzic maandag bij zijn presentatie. "Ik dank de clubleiding voor het vertrouwen en zal er alles aan doen om Dortmund succesvol te maken."

Terzic gaat bij Dortmund samenwerken met Donyell Malen, die volgend seizoen aan zijn tweede jaar begint bij de club. De Oranje-international staat nog tot medio 2026 onder contract.