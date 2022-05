Justin Bijlow behoort definitief tot de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de Conference League-finale tegen AS Roma woensdagavond. Trainer Arne Slot beschikt over een fitte spelersgroep voor het duel in de Albanese hoofdstad Tirana.

De 24-jarige Bijlow kwam sinds maart niet meer in actie voor Feyenoord vanwege een voetblessure. Op het trainingskamp in het Portugese Lagos deed hij afgelopen week weer fanatiek mee en behoorde hij bij een van de onderlinge wedstrijden op de training tot de basisploeg.

"Het zag er goed uit", erkende Slot vorige week. "Maar bij Justin ziet het er altijd goed uit als hij fit is. Het gaat er nu om dat hij echt fit blijft. Hopelijk krijgt hij geen terugval nu hij aan het einde van zijn revalidatie is."

Het is nog onduidelijk of Bijlow daadwerkelijk minuten kan maken voor Feyenoord, dat over een fitte selectie beschikt. Ook Gernot Trauner, Tyrell Malacia en Reiss Nelson zijn 'gewoon' van de partij. Zij misten vorige week het duel met FC Twente (1-2 in De Kuip) op de slotdag van de Eredivisie.

Cole Bassett en Tein Troost reizen eveneens mee met de Rotterdammers, maar behoren niet tot de wedstrijdselectie. Bassett is niet speelgerechtigd en Troost is de vijfde doelman na Bijlow, Ofir Marciano, Valentin Cojocari en Thijs Jansen.

Feyenoord vertrekt dinsdag naar Albanië, om daar om 19.30 uur een laatste keer te trainen in de Arena Kombëtare. De finale tussen Feyenoord en AS Roma begint woensdag om 21.00 uur.