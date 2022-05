Marek Hamsík zet maandag per direct een punt achter zijn interlandcarrière. De 34-jarige middenvelder zwaait bij het Slowaakse nationale elftal af als recordinternational en topscorer aller tijden.

Hamsík, die zich dit seizoen met het Turkse Trabzonspor tot landskampioen kroonde, speelde 135 interlands voor de nationale ploeg. Daarin maakte hij 26 doelpunten, waarmee hij Róbert Vittek afloste als topscorer aller tijden.

"Na vijftien jaar heb ik een belangrijk en prachtig deel van mijn voetbalcarrière afgesloten", schrijft Hamsík. "Ik ben dankbaar dat ik onderdeel ben geweest van de grootste successen van het Slowaakse team."

Met Hamsík als aanvoerder debuteerde Slowakije op het WK van 2010. Dankzij een zege op wereldkampioen Italië bereikten de Slowaken de achtste finales, waarin Oranje met 2-1 te sterk was.

Slowakije debuteerde in 2016 op het EK en was vorig jaar opnieuw van de partij op de Europese eindronde. In 2016 ging het land in de achtste finales onderuit tegen Duitsland en in 2020 was de groepsfase het eindstation.

Hamsík speelde het grootste deel van zijn carrière voor Napoli. De Slowaak met de kenmerkende hanenkam is de speler met de meeste wedstrijden voor Napoli achter zijn naam. Hij loste eind 2017 Diego Maradona af als topscorer aller tijden van de Italiaanse club. Drie jaar later nam Dries Mertens dat record van hem over.