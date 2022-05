Real Madrid-aanvoerder Karim Benzema kan zijn topseizoen zaterdag bekronen met winst in de Champions League-finale tegen Liverpool. Sinds de 34-jarige Fransman niet meer in de schaduw van Cristiano Ronaldo staat, is hij uitgegroeid tot een van de beste voetballers ter wereld.

Lionel Messi krabt nog maar eens aan zijn hoofd, Kylian Mbappé ligt beduusd op de grond en Neymar staart verslagen naar de grond. Na 39 minuten stond Paris Saint-Germain op een 1-0-voorsprong tegen Real Madrid, maar van die voordelige marge is nu niks meer over.

De reden: drie doelpunten van Benzema, die in de achtste finales in minder dan twintig minuten een einde maakte aan de Champions League-droom van PSG. Een maand later is de Fransman met vier goals tegen Chelsea ook verantwoordelijk voor de uitschakeling van de titelverdediger.

Benzema is met vijftien doelpunten op dit moment topscorer van het Champions League-seizoen. Tien van die treffers maakte hij in de knock-outfase. Daarmee evenaart hij het record van zijn oud-ploeggenoot Ronaldo.

"Hij is god", schreef Real Madrid-icoon Iker Casillas op Twitter over Benzema na de heenwedstrijd tegen Chelsea, waarin de spits een hattrick maakte. Marca maakte na de heldenrol van Benzema tegen PSG zelfs een vergelijking met de vorige 'god' van Real. "Karim Benzema is meer waard voor Real Madrid dan Cristiano Ronaldo ooit was", schreef de Madrileense krant.

71 Benzema brengt Real Madrid-fans in extase met 2-1 en 3-1

'Zonder Benzema was Ronaldo nooit zo goed geworden'

Benzema en Ronaldo kwamen in 2009 als respectievelijk aangever en afmaker naar Real Madrid. De twee aanvallers bleken al snel tegenpolen van elkaar te zijn. "Het zit niet in het karakter van Benzema om zich op de voorgrond te begeven, terwijl Ronaldo juist alle ballen opeiste", zegt voetbalcommentator Sierd de Vos tegen NU.nl.

Ronaldo kwam in negen jaar tot liefst 450 doelpunten in 438 wedstrijden voor Real Madrid, waarmee hij topscorer aller tijden is van 'De Koninklijke' en Benzema overvleugelde. In het seizoen 2017/2018, het laatste jaar van Ronaldo in Madrid, tekende Benzema als spits voor 'slechts' negen doelpunten. Zijn Portugese ploeggenoot maakte er 26. "De cijfers van Benzema zijn lange tijd om te huilen geweest", aldus De Vos.

David Álvarez, die Real Madrid namens de Spaanse krant El País op de voet volgt, stelt dat Benzema medeverantwoordelijk is voor het succes van Ronaldo. "Er was een tijd dat Benzema niet hoefde te scoren, want ze hadden Ronaldo", zegt hij. "Maar Ronaldo had zonder Benzema nooit zo goed kunnen worden bij Real."

De uitzonderlijke kwaliteiten van Benzema komen sinds de transfer van Ronaldo in 2018 naar Juventus steeds meer tot uiting in de statistieken van de Franse spits. "Benzema vulde het gat op dat Ronaldo achterliet", zegt Álvarez. "Sinds het vertrek van Ronaldo is hij ook ineens veel gaan scoren."

98 Benzema profiteert van blunder Chelsea-doelman Mendy

'Hoe ouder ik word, hoe beter ik me ga voelen'

Sinds het seizoen 2018/2019 maakte Benzema liefst 131 goals in 192 officiële wedstrijden voor Real. Deze jaargang is met 44 treffers in 45 duels veruit zijn beste tot nu toe. "Hij is steeds meer een leider geworden", zei Real-trainer Carlo Ancelotti op zijn persconferentie na het uitduel met Chelsea over de transformatie van zijn aanvoerder. "Hij voelt zich belangrijker worden en is daardoor ook beter."

Volgens Álvarez is Benzema steeds meer voor zijn sport gaan leven door meer tijd in de sportschool door te brengen. "Hij is de laatste jaren heel erg aan zichzelf gaan werken op fysiek vlak", zegt de Spaanse journalist.

Benzema zelf zei eind vorig jaar tegen ESPN dat hij zich steeds beter voelt naarmate hij ouder wordt. "Het zit allemaal in het werk dat niemand mij ziet doen. Wat ik doe als ik thuiskom en wat ik doe na een training. Hoe serieus ik overal mee omga. Soms ben ik moe en wil ik niet gaan trainen, maar ik vind het werk leuk en ik weet dat het me beter maakt. Dus dan ga ik toch."

Die vastberadenheid is volgens Álvarez essentieel. "Hij stopt al zijn tijd en energie in het team en in zijn werk. Die combinatie maakt hem een van de beste spelers op dit moment."

De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid begint zaterdag om 21.00 uur in het Stade de France in Parijs.