De Britse politie gaat Crystal Palace-coach Patrick Vieira niet vervolgen voor het schoppen van een opdringerige Everton-fan. De oud-voetballer deed dat donderdagavond tijdens de veldbestorming op Goodison Park na de wedstrijd tussen Everton en Crystal Palace (3-2).

Everton verzekerde zich dankzij de overwinning van handhaving in de Premier League, waarna fans van de thuisclub het veld bestormden. Bij die zogenoemde pitch invasion werd de 45-jarige Vieira lastiggevallen door een supporter van Everton.

Vieira leek de fan te negeren, maar op een gegeven moment knapte er iets bij de Franse coach. Hij schopte de provocerende fan naar de grond en een nieuwe aanvaring tussen beide personen werd door omstanders voorkomen.

Daags na het incident startte de Britse politie een onderzoek en werden er televisiebeelden verzameld en getuigen gehoord. Er is echter geen klacht tegen de 107-voudig international van Frankrijk ingediend, zo lieten de autoriteiten maandag weten.

Vieira sprak eerder van een zorgwekkende ontwikkeling. "In meerdere stadions zijn de afgelopen tijd supporters massaal het veld opgekomen. De veldinvasies leiden tot gevaarlijke omstandigheden, ook voor spelers en trainers. Het minste wat we mogen verwachten, is veilige werkomstandigheden."

De Engelse voetbalbond FA is inmiddels bezig met een onderzoek naar alle wedstrijden waarbij fans het veld opkwamen. Onder meer bij Manchester City-Aston Villa en Bournemouth-Nottingham Forrest werden eveneens spelers belaagd tijdens een veldbestorming.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe Patrick Vieira een supporter van Everton een schop geeft.