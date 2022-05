Erik ten Hag heeft zich maandag bij zijn presentatie als manager van Manchester United positief uitgesproken over de huidige selectie. De Nederlander wilde op zijn eerste persconferentie dan ook nog niet ingaan op eventuele versterkingen.

"Ik ben nog steeds aan het analyseren", zei Ten Hag toen hem werd gevraagd naar aankopen. "Ik kijk ernaar uit om met de huidige spelers te werken. Vorig seizoen eindigde deze ploeg nog als tweede in de Premier League, dus er is veel potentie. Als we de spelers kunnen verbeteren, kunnen we het beter doen dan dit seizoen."

Manchester United liet de afgelopen tien maanden juist zien dat de selectie versterkingen nodig heeft. Manager Ole Gunnar Solskjaer moest vertrekken na een teleurstellende seizoenstart en onder zijn opvolger Ralf Rangnick ging het niet veel beter. United won dit seizoen slechts 16 van de 38 competitieduels en stelde met moeite de zesde plek veilig.

De resultaten van Manchester United staan in schril contrast met die van Manchester City en Liverpool, die dit seizoen domineerden en respectievelijk 35 en 34 punten meer pakten. "Ik bewonder Josep Guardiola en Jürgen Klopp, maar ieder tijdperk komt een keer ten einde. Dat zou zelfs al kunnen voordat zij vertrekken", zei Ten Hag.

"Ik denk nu voorlopig niet aan een landstitel met Manchester United. Ik begin aan een project dat tijd kost. Aan de andere kant weet ik - en die ervaring heb ik bij onder meer Ajax en Bayern München opgedaan - dat er aan de top nooit tijd is."

Erik ten Hag werd maandag gepresenteerd bij Manchester United. Erik ten Hag werd maandag gepresenteerd bij Manchester United. Foto: Getty Images

'Ik verwacht doelpunten van Ronaldo'

Sinds het vertrek van succescoach Sir Alex Ferguson in 2013 is Manchester United er niet meer in geslaagd om (langdurig) succesvol te zijn. 'The Red Devils' wonnen daarna onder meer de FA Cup, de League Cup en de Europa League, maar de laatste landstitel dateert van 2013. Louis van Gaal, tussen 2014 en 2016 coach van United, adviseerde Ten Hag zelfs om de interesse van "de commerciële club" te negeren.

"Ik heb het gehoord, maar ik denk dat het niet zo is", zei de Haaksbergenaar. "Ik heb Louis en met meer mensen gesproken die ervaring hebben met deze club. Tegenwoordig is iedere club ook commercieel bezig, want je hebt die inkomsten nodig om in de top te kunnen meedoen. Maar voetbal staat hier op 1, 2 en 3. Ik zie deze stap ook niet als een risico."

Tot slot ontkwam Ten Hag bij zijn presentatie niet aan vragen over individuele spelers, zoals Cristiano Ronaldo. Engelse media vragen zich al langer af of de 37-jarige Portugees ondanks zijn fraaie statistieken wel past in het nieuw te vormen elftal van Manchester United.

Vorige week zei Ten Hag al dat hij graag wil samenwerken met de ervaren Ronaldo, en dat herhaalde hij maandag op Old Trafford nog maar eens. "Natuurlijk maakt hij deel uit van mijn plannen. Ik verwacht doelpunten van hem. Maar ik ga eerst met Ronaldo praten voordat ik dat met jullie doe."