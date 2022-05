Marc Overmars heeft maandag Royal Antwerp FC trainer Brian Priske ontslagen. De technisch directeur lijkt daarmee de weg vrij te maken voor de komst van Mark van Bommel, die al langer aan de Belgische club gelinkt wordt.

Volgens diverse media hebben ook Club Brugge en RKC Genk Van Bommel op het oog, maar gaat de oud-trainer van PSV kiezen voor het ambitieuze Antwerp.

De 45-jarige Van Bommel, die begin deze eeuw samen met Overmars bij Oranje speelde, zit zonder club sinds hij in oktober werd ontslagen bij VfL Wolfsburg.

Priske was een jaar in dienst bij Antwerp, daarvoor was de Deen in eigen land trainer van FC Midtjylland. Hij leidde 'The Great Old' naar de vierde plaats in de Jupiler Pro League en dat is in de ogen van Overmars en de steenrijke clubeigenaar Paul Gheysens niet goed genoeg. Ook alle Deense assistenten van Priske moeten vertrekken.

Marc Overmars was in 2013 een van de spelers bij de afscheidswedstrijd van Mark van Bommel. Foto: Pro Shots

Antwerp wil aansluiting met Belgische top

Naar verluidt gaat Van Bommel voor twee jaar tekenen bij Antwerp, dat in 1957 voor het laatst kampioen werd. Door de vierde plaats speelt de club volgend seizoen in de voorronde van de Conference League.

Met Overmars en Van Bommel wil Antwerp de komende seizoenen een aanval doen op de Belgische top. De 49-jarige Overmars stapte begin februari op bij Ajax, nadat de club van meerdere vrouwelijke werknemers meldingen had gekregen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken.

De verrassing was groot toen hij enkele weken later bij Antwerp werd gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur, terwijl het Instituut Sportrechtspraak (ISR) zijn zaak nog in behandeling heeft. Enkele sponsoren van de Belgische club stapten uit onvrede op.