Erik ten Hag (Ajax), Arne Slot (Feyenoord), Ron Jans (FC Twente), Joseph Oosting (RKC Waalwijk) en Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles) zijn genomineerd voor de Rinus Michels Award, zo heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. Ten Hag kan de prijs voor de beste trainer van het Eredivisie-seizoen voor de vierde keer winnen.

De Rinus Michels Award wordt 26 juni uitgereikt. De laatste twee keer (in 2019 en 2021) ging de prijs naar Ten Hag. In het door de coronapandemie gestopte seizoen 2020/2021 is geen winnaar uitgeroepen. Ten Hag won de prijs 2016 ook al, destijds als trainer van FC Utrecht.

De andere vier genomineerden wachten nog op hun eerste Rinus Michels Award. Slot maakte dit seizoen vooral indruk door Feyenoord naar de finale van de Conference League te leiden en FC Twente haalde onder Jans na acht jaar weer Europees voetbal.

Van Wonderen en Oosting wisten respectievelijk Go Ahead en RKC met een bescheiden budget in de Eredivisie te houden.

De KNVB maakte maandag ook bekend welke vier trainers zijn genomineerd voor de titel Trainer/Coach van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Dat zijn Dick Lukkien (FC Emmen), Wim Jonk (FC Volendam), Rob Penders (FC Eindhoven) en Marinus Dijkhuizen (Excelsior).

De Rinus Michels Award wordt sinds 2004 uitgereikt en de eerste winnaar was Co Adriaanse namens AZ. De prijs voor de trainer van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie werd in 2017 in het leven geroepen.