Manchester United heeft maandag bevestigd dat Mitchell van der Gaag en Steve McClaren zijn aangesteld als assistenten van de nieuwe trainer Erik ten Hag. Het is niet bekend voor hoelang het tweetal heeft getekend.

Het was al langer bekend dat Van der Gaag en McClaren als belangrijke kandidaten golden om Ten Hag bij te staan op Old Trafford. Fred Rutten zei onlangs dat hij ook was benaderd door de Haaksbergenaar, maar hij koos ervoor om in Nederland te blijven als assistent van Ruud van Nistelrooij bij PSV.

Van der Gaag, die zondag tijdens het uitduel van Manchester United met Crystal Palace (1-0) samen met McClaren op de tribune te zien was, zat dit seizoen al in de technische staf van Ten Hag bij Ajax. De oud-trainer van onder meer Excelsior en NAC Breda stond daarvoor twee jaar voor de groep van de beloftenploeg van de Amsterdammers.

Met McClaren heeft Ten Hag een assistent die bekend is met het Engelse voetbal. De voormalige hoofdtrainer van FC Twente, die de Tukkers in 2010 de landstitel bezorgde, maakte tussen 1998 en 2001 al deel uit van de technische staf van Manchester United onder hoofdcoach Sir Alex Ferguson.

McClaren was in Engeland hoofdtrainer van Middlbesbrough, Derby County, Newcastle United, Nottingham Forest en Queens Park Rangers. De Engelsman was ook een jaar bondscoach van Engeland. Ten Hag fungeerde in het seizoen 2008/2009 nog als assistent van McClaren bij FC Twente.

Ten Hag tekende onlangs een contract voor drie jaar bij Manchester United. Hij volgt Ralf Rangnick op, die de honneurs waarnam sinds het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer in november vorig jaar. De Duitser is volgend seizoen technisch adviseur bij United, dat volgend seizoen in de Europa League uitkomt.