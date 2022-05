Zlatan Ibrahimovic heeft de eerste landstitel van AC Milan in elf jaar opgedragen aan zijn overleden zaakwaarnemer Mino Raiola. De invloedrijke voetbalmakelaar, opgegroeid in Haarlem, overleed eind vorige maand op 54-jarige leeftijd.

"Ik draag dit kampioenschap op aan Mino. Dit is de eerste prijs die ik zonder hem win", zei Ibrahimovic na de 0-3-overwinning van AC Milan zondag in de kampioenswedstrijd tegen Sassuolo. "Hij was het die tweeënhalf jaar geleden zei dat ik moest teruggaan naar AC Milan, om de club terug te brengen naar waar die hoort. Volgens Mino was ik de enige die dat kon doen."

De veertigjarige Zweed maakte dat waar, want mede door de doelpunten van Ibrahimovic vond Milan weer de aansluiting met de top van de Serie A. Vorig jaar moest de ploeg uit Milaan de landstitel aan stadgenoot Internazionale laten, maar dit seizoen werd Milan voor het eerst sinds 2011 landskampioen.

"Toen ik terugkeerde, beloofde ik iedereen dat we de 'scudetto' zouden winnen en dat Milan zou terugkeren waar het hoort: in de top. En dat is gebeurd", vervolgde Ibrahimovic.

Na de zege op Sassuolo kwamen de uitzinnige AC Milan-fans het veld op. Foto: Pro Shots

'Dit team had een piloot nodig'

Ibrahimovic kwam tegen Sassuolo in de 72e minuut in het veld en daarmee was zijn rol zoals vaker dit seizoen beperkt. Door blessures speelde hij dit seizoen slechts 23 wedstrijden, waarvan ruim de helft als invaller. Hij maakte in totaal acht doelpunten.

"Dit team had een piloot nodig. Dat ben ik geworden", zei de oud-Ajacied. "Ik heb het team ervan overtuigd dat we kampioen konden worden. Als je ergens in gelooft, alles daarvoor opzijzet, hard werkt en pijn wil lijden, dan is alles mogelijk. Ik heb ervoor gezorgd dat mijn aanwezigheid iedere dag werd gevoeld. Je moet trainen op de manier zoals je ook wedstrijden wil spelen. Dat heeft deze groep voor elkaar gekregen."

De vraag is of de titel met Milan ook de laatste is uit de carrière van Ibrahimovic. Zijn contract loopt deze zomer af en hij twijfelt of hij bij Milan wil blijven. "Ik heb hier nu alles bereikt. Of dit doorgaat, hangt af van de club en de doelstellingen."