Kylian Mbappé heeft begrip voor de teleurstelling bij Real Madrid over zijn besluit om Paris Saint-Germain trouw te blijven. De Franse spits leek lange tijd op weg naar Spanje, maar kiest toch voor een nieuw driejarig contract in Parijs.

"Ik wil Real Madrid en voorzitter Florentino Pérez heel erg bedanken. Ik ben me bewust van het voorrecht om door zo'n instituut benaderd te worden en kan de teleurstelling begrijpen. Ik ben zaterdag de grootste fan van Real in de Champions League-finale in Parijs, mijn thuis", schrijft Mbappé in een verklaring op Instagram.

Het leek een kwestie van tijd voordat Mbappé een contract bij Real Madrid zou tekenen. De 'Koninklijke' deed vorige zomer al verwoede pogingen om de 23-jarige Fransman voor een monsterbedrag over te nemen. Dat was tevergeefs, maar door zijn aflopende contract stond niks een overstap naar Madrid nog in de weg.

Het kwam zaterdag dan ook als een verrassing toen bekend werd dat Mbappé toch bij PSG blijft. La Liga gaat zelfs een klacht indienen bij de UEFA, de Franse autoriteiten en de Europese Unie; de organisator van de Spaanse competitie vindt het "schandalig" dat de club ondanks de grote financiële verliezen zo'n lucratief contract kan aanbieden.

Met het langer vastleggen van Mbappé slaat Paris Saint-Germain een cruciale slag voor de toekomst. De spits, een van de beste spelers ter wereld en dit seizoen goed voor 39 doelpunten en 26 assists, moet de kampioen van Frankrijk aan succes in de Champions League gaan helpen.

Mbappé voelt zich voorlopig in ieder geval op zijn plek bij PSG. "Ik wil voorzitter Nasser Al Khelaifi bedanken voor zijn vertrouwen, aandacht en geduld. Ook bedank ik de PSG-supporters in Frankrijk en over de hele wereld voor hun ontelbare uitingen van genegenheid, vooral in de laatste maanden."