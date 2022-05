Liverpool-manager Jürgen Klopp berust in het mislopen van de landstitel, ook al waren 'The Reds' zondag op de zinderende slotdag van de Premier League nog heel dicht bij een stunt. De Duitser dacht zelf ook heel even dat koploper Manchester City de landstitel nog uit handen zou geven.

City begon de laatste speelronde met een punt voorsprong op Liverpool, maar kwam in eigen huis tegen Aston Villa verrassend met 0-2 achter. Door drie doelpunten in vijf minuten draaiden 'The Citizens' het alsnog helemaal om. Op Anfield hielden ze het scoreverloop in Manchester nauwlettend in de gaten en nam hoop de overhand.

"Er was een moment dat het 3-2 stond en dat ik vlak daarna dacht dat Aston Villa weer gelijk had gemaakt", blikte Klopp in gesprek met Sky Sports terug op de bizarre slotdag. "Ik weet niet wie dat als eerste zei, maar het was een mooi moment. Het duurde helaas niet lang voordat iedereen riep dat er toch niet was gescoord."

"Bij nader inzien had ik liever gehad dat City binnen tien minuten met 5-0 voor had gestaan. Ik kan me voorstellen dat het nog zenuwslopender was voor de Liverpool-fans die thuis voor de televisie of ergens anders een het kijken waren. Toen Aston Villa met 0-2 voor stond, dacht iedereen echt: 'Wow, zou het dan toch gebeuren'?"

De teleurstelling was bij Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson van zijn gezicht af te lezen. Foto: Getty Images

'Ik kan niet trotser zijn dan ik nu ben'

Overigens ging het Liverpool niet veel makkelijker af in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. De ploeg van Klopp stond tien minuten voor tijd nog op 1-1 tegen Wolverhampton Wanderers - bij die stand had City aan een punt genoeg gehad - maar won uiteindelijk wel door goals van Mohamed Salah en Andrew Robertston.

"Deze wedstrijd zegt alles over mijn spelers", vindt Klopp. "We incasseerden een vroeg doelpunt, speelden niet goed en verloren Thiago door een blessure, maar toch vonden we weer onze weg. Het is echt uitzonderlijk. 92 punten in één seizoen is krankzinnig. Ik kan niet trotser zijn op mijn spelers dan ik nu ben."

Liverpool moet de teleurstelling snel zien weg te werken, want zaterdag wacht voor de nummer twee van Engeland de Champions League-finale tegen Real Madrid. Na het veroveren van de League Cup en de FA Cup kan de ploeg van Virgil van Dijk het seizoen nog met drie prijzen eindigen.

"We hebben vijf dagen om ons voor te bereiden en we treffen een ongelooflijk ervaren ploeg, maar dat is oké. Door het mislopen van de landstitel zijn we er nog meer op gebrand om de Champions League te winnen", aldus Klopp.