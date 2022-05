Vreugde en trots overheersen bij AC Milan nu de club zich voor het eerst sinds 2011 weer kampioen van Italië mag noemen. 'I Rossoneri' sleepten de titel zondag tijdens de laatste Serie A-speelronde in de wacht.

Milan had een punt nodig om concurrent Internazionale voor te blijven en voldeed met een 0-3-overwinning bij Sassuolo ruimschoots aan die voorwaarde. Tot blijdschap van onder anderen clubicoon Paolo Maldini, die sinds 2019 technisch directeur is.

"Als speler is het anders om kampioen te worden, omdat je een groot deel van je energie op het veld kwijt kunt. Als bestuurder kun je dat niet. Dan moet je familie je thuis verdragen", aldus de 53-jarig Maldini, die als Milan-speler zeven keer kampioen werd en dankbaar is dat hij nog altijd onderdeel van de club is.

"Ik heb alleen een carrière als bestuurder omdat Milan bestaat. Het bouwen van een ploeg is een andere verantwoordelijkheid dan de taken die ik al speler had. In de afgelopen drie jaar hebben we de spelers veel dingen beloofd die zijn uitgekomen."

Maldini, wiens twintigjarige zoon Daniel tot de Milan-selectie behoort, vindt Milan uniek. "Milan is een bijzondere club, waar we soms in korte tijd dingen voor elkaar krijgen. We hebben ons eigen DNA en speciale fans, en geven nooit op."

AC Milan-trainer Stefano Pioli (links) en Paolo Maldini. AC Milan-trainer Stefano Pioli (links) en Paolo Maldini. Foto: Pro Shots

Pioli: 'Mijn spelers zijn fenomenen'

Coach Stefano Pioli kon zijn geluk eveneens niet op. De 56-jarige Italiaan, die net als Maldini sinds 2019 in functie is bij AC Milan, pakte de eerste grote prijs uit zijn trainersloopbaan.

"Mijn spelers zijn fenomenen. Ik ben blij voor hen, voor mezelf, voor de stad, voor de club en voor de fans, die dit kampioenschap verdienen. We zijn constanter geweest dan Inter", zei Pioli bij het feestgedruis in Sassuolo.

"We verloren onze laatste wedstrijd in januari tegen Spezia en dat was een wedstrijd die we niet hadden mogen verliezen. Mijn spelers gaven nooit op en waren fantastisch, ook degenen die minder aan spelen toekwamen."

Het kampioenschap van AC Milan leidde tot een veldbestorming. Het kampioenschap van AC Milan leidde tot een veldbestorming. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Serie A