Josep Guardiola is lyrisch over zijn spelers nu de vierde landstitel in vijf jaar een feit is voor Manchester City. De Spaanse manager vindt dat het kampioenschap volkomen verdiend is.

City kroonde zich zondag op een zinderende Premier League-slotdag kampioen. Door een 0-2-achterstand tegen Aston Villa zag het er tijdens de tweede helft niet goed uit, maar in korte tijd werd dat omgebogen tot 3-2.

"Ons eerste doelpunt veranderde alles. We speelden in rare omstandigheden en daar moet je maar mee omgaan", zei de 51-jarige Guardiola, die de tiende landstitel uit zijn trainersloopbaan vierde.

"We zijn legendes. We zijn in vijf jaar vier keer kampioen van Engeland geworden doordat deze spelers zo ontzettend speciaal zijn. We zullen voor altijd herinnerd worden. Dat we deze titel in zo'n scenario voor eigen publiek hebben veiliggesteld is geweldig."

Een dolgelukkige Josep Guardiola, samen met Manchester City-verdediger John Stones.

'Liverpool heeft ons sterker gemaakt'

City streed tot de laatste speeldag om het kampioenschap met Liverpool, dat tegelijkertijd thuis tegen Wolverhampton Wanderers speelde en met 3-1 won. Het verschil tussen beide ploegen is slechts een punt.

"De grootsheid van je prestatie wordt bepaald door de grootsheid van je rivaal. Ik heb nog nooit zo'n ploeg als Liverpool gezien. Ze hebben ons sterker gemaakt", aldus Guardiola.

Middenvelder Fernandinho speelde na negen jaar zijn laatste wedstrijd voor City. "Het is een heel emotionele dag voor me. Ik ben zo dankbaar voor City", aldus de 37-jarige Braziliaan. "Het was een heel mooie ervaring, een prachtige reis. De club zit voor altijd in mijn hart."

Het landskampioenschap is de enige hoofdprijs die Manchester City dit seizoen pakte. De ploeg van Guardiola strandde in de Champions League, de FA Cup en de League Cup.

