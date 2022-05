AC Milan mag zich voor het eerst in elf jaar en voor de negentiende keer in totaal kampioen van Italië noemen. De topclub uit Milaan verzekerde zich zondag tijdens de laatste speelronde van de Serie A van de landstitel door Sassuolo met 0-3 te verslaan.

Milan had een punt nodig, maar wist bij rust eigenlijk al dat de titel binnen was. Dankzij twee doelpunten van Olivier Giroud en één van Franck Kessié had de ploeg van trainer Stefano Pioli de eindstand al bereikt.

Concurrent Internazionale moest winnen om nog aanspraak te maken op het kampioenschap en deed dat door Sampdoria met 3-0 te kloppen. Joaquín Correa (tweemaal) en Ivan Perisic scoorde voor de ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, die als tweede eindigt.

AC Milan werd in 2011 onder toenmalig trainer Massimiliano Allegri voor het laatst kampioen. In de selectie van 'I Rossoneri' zaten toen onder anderen Clarence Seedorf, Mark van Bommel en Urby Emanuelson.

Sindsdien dat kampioenschap een flink aantal magere jaren, waarin Milan niet meedeed in de top. Vorig jaar toonde de zevenvoudig Champions League-winnaar al tekenen van herstel door tweede te worden.

De zege bij Sassuolo kwam tot stand zonder noemenswaardige inbreng van Zlatan Ibrahimovic. De veertigjarige Zweedse spits, die elf jaar geleden ook speler van Milan was, is zijn basisplaats kwijt en viel in de slotfase in.

Teleurstelling bij de spelers van Internazionale na het mislopen van de titel. Teleurstelling bij de spelers van Internazionale na het mislopen van de titel. Foto: Reuters

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A