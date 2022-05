Erik ten Hag heeft zondag vanaf de tribune een nederlaag van Manchester United bekeken. Desondanks plaatste zijn nieuwe club zich voor de Europa League. Wout Weghorst degradeerde met Burnley, Tottenham Hotspur pakte het vierde Champions League-ticket in de Premier League en Donny van de Beek maakte zijn eerste goal voor Everton.

Ten Hag reisde deze week naar Engeland om zich alvast voor te bereiden op zijn klus bij Manchester United. De voormalige coach van Ajax zag zondag in Londen dat er veel werk te doen is. United verloor met 1-0 van Crystal Palace door een goal van Wilfried Zaha.

Het goede nieuws voor Ten Hag en Manchester United kwam uit het Amex Stadium, waar Brighton & Hove Albion mede door een treffer van Joël Veltman met 3-1 te sterk was voor West Ham United.

Manchester United eindigt daardoor als zesde in de Premier League, wat genoeg is voor een ticket voor de groepsfase van de Europa League. West Ham wordt zevende met twee punten minder en doet volgend seizoen mee aan de play-offs van de Conference League.

Chelsea won op de laatste speelronde met 2-1 van Watford en stelde de derde plek (officieel) veilig. Hakim Ziyech speelde de hele wedstrijd bij de club uit Londen. Manchester City pakte de landstitel door een 3-2-zege op Aston Villa.

Eindstand in top Premier League 1. Manchester City: 38-93 (+73)

2. Liverpool: 38-92 (+68)

3. Chelsea: 38-74 (+43)

4. Tottenham Hotspur: 38-71 (+29

5. Arsenal: 38-69 (+13)

6. Manchester United: 38-58 (0)

7. West Ham United: 38-56 (+9)

8. Leicester City: 38-52 (+2)

Na Norwich en Watford degradeert ook Burnley

Voor Burnley was het een zwarte zondag. De ploeg van invaller Weghorst verloor met 1-2 van Newcastle United en zag dat concurrent Leeds United wél won (1-2 tegen Brentford).

Burnley eindigt daardoor als achttiende en degradeert net als Norwich City en Watford naar het Championship. Voor 'The Clarets' komt er een einde aan zes opeenvolgende jaren op het hoogste niveau.

Leeds United, dat won door een goal van Jack Harrison in de 94e minuut, stond lang onder de degradatiestreep, maar is na 38 duels de nummer zeventien, met drie punten meer dan Burnley.

Eindstand onderin Premier League 16. Everton: 38-39 (-23)

17. Leeds United: 38-38 (-37)

18. Burnley: 38-35 (-19)

19. Watford: 38-23 (-43)

20. Norwich City: 38-22 (-61)

Tottenham troeft Arsenal af in strijd om vierde plek

Tottenham Hotspur stond voor zijn laatste competitieduel van het seizoen al op de cruciale vierde plek en had aan een zege op Norwich City genoeg om het laatste Champions League-ticket in de Premier League veilig te stellen.

De 'Spurs' hadden op Carrow Road geen enkele moeite met het Norwich van keeper Tim Krul: 0-5. Dejan Kulusevski en Son Heung-min maakten beiden twee treffers en Harry Kane scoorde één keer.

Arsenal rekende tegelijkertijd zonder problemen af met Everton (5-1), maar de ploeg van trainer Mikel Arteta had niks aan die zege. 'The Gunners' worden vijfde en spelen volgend seizoen in de groepsfase van de Europa League.

Van de Beek maakte vlak voor rust de 2-1 namens Everton, zijn eerste goal voor de club uit Liverpool. De Nederlander wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Manchester United. Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Van de Beek ligt.

Uitslagen laatste speelronde Premier League Arsenal-Everton: 5-1

Chelsea-Watford: 2-1

Liverpool-Wolverhampton Wanderers: 3-1

Manchester City-Aston Villa: 3-2

Burnley-Newcastle United: 1-2

Leicester City-Southampton: 4-1

Norwich City-Tottenham Hotspur: 0-5

Brighton & Hove Albion-West Ham United: 3-1

Brentford-Leeds United: 1-2

Crystal Palace-Manchester United: 1-0

