Manchester City is zondag voor de achtste keer kampioen van Engeland geworden. De ploeg van coach Josep Guardiola draaide op een zinderende laatste speeldag in de Premier League een 0-2-achterstand om tegen Aston Villa: 3-2. Concurrent Liverpool won thuis met 3-1 van Wolverhampton Wanderers, maar had daar niks aan.

Manchester City begon de laatste speelronde met één punt voorsprong op Liverpool en had dus aan een overwinning voldoende. Op de slotdag stonden beide ploegen lange tijd virtueel op negentig punten, al was City bij die stand op basis van doelsaldo ook kampioen geworden.

Manchester City kwam in het thuisduel met Aston Villa verrassend op een 0-2-achterstand door goals van Matty Cash en voormalig Liverpool-aanvaller Philippe Coutinho. Het zag er even slecht uit voor City, maar in de slotfase draaide de thuisploeg de wedstrijd in twaalf minuten volledig om door twee goals van Ilkay Gündogan en een treffer van Rodri: 3-2.

Liverpool kwam al in de derde minuut op achterstand tegen Wolverhampton Wanderers door een goal van Pedro Neto. Twintig minuten later zorgde Sadio Mané voor de gelijkmaker en in de slotfase bezorgden Mohamed Salah en Andy Robertson 'The Reds' de winst. De Liverpool-fans mochten even hopen op de titel, tot het nieuws over de comeback in Manchester kwam.

Manchester City liet concurrent Liverpool één punt achter zich op de ranglijst en prolongeert de landstitel. Eerder werd de club uit Manchester ook kampioen in 1937, 1968, 2012, 2014, 2018 en 2019. Stadgenoot Manchester United is met twintig titels nog altijd recordhouder.

Eindstand in top Premier League 1. Manchester City: 38-93 (+73)

2. Liverpool: 38-92 (+68)

3. Chelsea: 38-74 (+43)

4. Tottenham Hotspur: 38-71 (+29

5. Arsenal: 38-69 (+13)

6. Manchester United: 38-58 (0)

7. West Ham United: 38-56 (+9)

8. Leicester City: 38-52 (+2)

Uitslagen laatste speelronde Premier League Arsenal-Everton: 5-1

Chelsea-Watford: 2-1

Liverpool-Wolverhampton Wanderers: 3-1

Manchester City-Aston Villa: 3-2

Burnley-Newcastle United: 1-2

Leicester City-Southampton: 4-1

Norwich City-Tottenham Hotspur: 0-5

Brighton & Hove Albion-West Ham United: 3-1

Brentford-Leeds United: 1-2

Crystal Palace-Manchester United: 1-0