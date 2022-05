Zakaria Aboukhlal begrijpt niet dat hij in de return tegen sc Heerenveen in de play-offs om Europees voetbal werd uitgefloten door de supporters van AZ. De aanvaller maakte slechts een minuut na zijn invalbeurt de bevrijdende 2-0 voor de Alkmaarders, die zich zo plaatsten voor de finale van de play-offs.

"Toen ik erin kwam, floten ze en dat was niet de eerste keer. Ik vind het een beetje lachwekkend", zei Aboukhlal na de wedstrijd bij ESPN. "Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Dat moet je aan de fans vragen."

Aboukhlal kwam in de 87e minuut in het veld tegen Heerenveen en schoot een minuut later na een prachtige pass van Jordy Clasie de 2-0 binnen. Bij het vieren van zijn doelpunt richtte hij zich met de nodige handgebaren tot de fanatiekste AZ-supporters en liet hij ook demonstratief zijn uitgetrokken shirt zien.

"Ik ben vaak belangrijk geweest voor de club en de manier waarop ze handelen vind ik kinderachtig. Dus daarom gaf ik zo'n reactie", legde hij uit. "Heel veel dingen zijn ook niet goed gegaan, maar volgens mij is dat bij iedereen zo."

Zakaria Aboukhlal liet na zijn doelpunt demonstratief zijn AZ-shirt aan de supporters zien. Foto: Pro Shots

'Ik had er veel meer uit willen halen'

De 22-jarige Aboukhlal moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten bij AZ. In 32 competitieduels stond de tienvoudig Marokkaans international slechts vijf keer in de basis. In die wedstrijden kwam hij vijf keer tot scoren.

"Dit is mijn derde jaar hier en ik had er veel meer uit willen halen", zei Aboukhlal, die niet over zijn toekomst wilde speculeren. "Het is nu niet het moment om daarop in te gaan, maar ik ben hier nog niet klaar."

Dankzij de overwinning op Heerenveen plaatste AZ zich voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. Daarin neemt de ploeg van coach Pascal Jansen het op tegen FC Utrecht of Vitesse.