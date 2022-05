Vitesse heeft zich zondag geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers rekenden na verlenging af met FC Utrecht en nemen het nu op tegen AZ, dat dankzij een late goal van Zakaria Aboukhlal van sc Heerenveen won.

Vitesse was na verlenging met 3-0 te sterk voor FC Utrecht. Invaller Nikolai Baden Fredriksen maakte het beslissende doelpunt, nadat Million Manhoef en Sondre Tronstad hun ploeg in reguliere speeltijd op een 2-0-voorsprong hadden gebracht. Utrecht had de heenwedstrijd nog met 3-1 gewonnen.

Eerder op de dag tekende Aboukhlal in de 88e minuut van de return tussen AZ en Heerenveen voor de beslissende treffer: 2-0. Dani de Wit zorgde al vroeg voor de openingstreffer van de Alkmaarders. Heerenveen had het eerste duel donderdag met 3-2 gewonnen.

De finalewedstrijden tussen Vitesse en AZ zijn volgende week donderdag en zondag. De heenwedstrijd wordt in Alkmaar gespeeld en de return in Arnhem. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Nikolai Baden Fredriksen viert zijn treffer voor Vitesse. Nikolai Baden Fredriksen viert zijn treffer voor Vitesse. Foto: Pro Shots

Baden Fredriksen zorgt voor beslissing in Arnhem

Vitesse moest tegen FC Utrecht een achterstand van twee doelpunten wegpoetsen en kwam zes minuten voor rust op voorsprong via Manhoef. De linksback kreeg de bal na een vrije trap voor zijn voeten en schoot fraai raak in de rechterhoek.

Vroeg in de tweede helft zorgde Tronstad met een schitterende pegel voor de 2-0. Vitesse kreeg daarna de nodige kansen op een derde treffer, maar onder anderen Matús Bero en Tronstad hadden hun vizier niet op scherp staan.

Hierdoor moest er een verlenging aan te pas komen en daarin kwamen de Arnhemmers binnen drie minuten op 3-0. Baden Fredriksen schoot de bal uit een mooie aanval in de rechterhoek.

FC Utrecht was in het tweede deel van de verlenging dicht bij de 3-1 via Joris van Overeem, maar doelman Jeroen Houwen voorkwam het tegendoelpunt met een fraaie redding. Baden Fredriksen raakte daarna nog de lat en kreeg diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart.

Zakaria Aboukhlal maakte een minuut na zijn invalbeurt de 2-0 voor AZ. Zakaria Aboukhlal maakte een minuut na zijn invalbeurt de 2-0 voor AZ. Foto: Pro Shots

Invaller Aboukhlal bezorgt AZ plek in finale

In het AFAS Stadion moest AZ in ieder geval scoren na de 3-2-nederlaag in Heerenveen. Die achterstand werkte de thuisploeg al snel weg via een treffer van De Wit. De middenvelder nam een schitterende pass van Jordy Clasie over 50 meter aan en schoot met de buitenkant van zijn voet raak.

Even later was Heerenveen dicht bij de gelijkmaker, maar Amin Sarr faalde oog in oog met doelman Peter Vindahl Jensen. AZ trok daarna het initiatief naar zich toe, al wist het dat voor rust niet meer om te zetten in kansen. In de tweede helft kregen de Alkmaarders wel een aantal kansen om de voorsprong te verdubbelen. Vangelis Pavlidis miste na een uur spelen een grote kans en tien minuten voor tijd kopte Sam Beukema van dichtbij over.

De wedstrijd leek op een verlenging af te stevenen, maar twee minuten voor tijd was het uitgerekend de net ingevallen Aboukhlal die de bevrijdende treffer voor AZ maakte. De aanvaller nam een wederom prachtige pass van Clasie aan in het zestienmetergebied en schoot beheerst binnen.

AZ verzuimde in blessuretijd om voor de beslissing te zorgen. Afstandsschoten van Pavlidis en Aboukhlal vonden net niet het doel, maar Heerenveen was niet meer bij machte om er een verlenging uit te slepen.