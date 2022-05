Giovanni van Bronckhorst is trots op de speler van Rangers FC na het winnen van de Schotse beker. Drie dagen na de verloren finale in de Europa League was het zaterdag voor de Nederlandse coach wel raak in de eindstrijd van de Scottish Cup, waarin Rangers na verlenging met 2-0 won van Heart of Midlothian.

"Dit betekent veel voor ons", zei Van Bronckhorst na afloop van de finale tegen Premier Sports TV. "We hebben zo hard gewerkt en zijn zo ver in Europa en in het bekertoernooi gekomen. Uiteindelijk wil je als beloning een prijs in handen hebben en dat hebben we vandaag gedaan."

Rangers moest diep gaan voor de eindzege in de strijd om de Scottish Cup. De ploeg uit Glasgow verloor woensdag in de finale van de Europa League na strafschoppen van Eintracht Frankfurt en had in de eindstrijd van het belangrijkste bekertoernooi van Schotland weer een verlenging nodig.

De Schotse recordkampioen sloeg nu wel toe in de extra tijd. Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Van Bronckhorst: het waren invallers Ryan Jack en Scott Wright die het verschil maakten op Hampden Park tegen Hearts, de nummer drie van de Schotse competitie.

"Ik ben erg onder de indruk van mijn spelers en ben trots op hen", aldus Van Bronckhorst. "Het was een zware en heel veeleisende week met de Europa League-finale, de afscheidsdienst van de overleden materiaalman Jimmy Bell en de druk om vandaag de beker te winnen. Gelukkig is het gelukt. Dit geeft ons veel energie richting volgend seizoen."

Met het winnen van de Scottish Cup sluit Van Bronckhorst zijn eerste seizoen bij Rangers alsnog af met een prijs. Naast de verloren finale van de Europa League kwam de club ook tekort in de titelstrijd met Celtic.