Bij Excelsior geloven ze volop in een terugkeer naar de Eredivisie na het gewonnen tweeluik met Heracles Almelo. De Kralingers wonnen zaterdag in Almelo met 1-3 en staan in de finale van de nacompetitie om promotie naar het hoogste niveau.

"Het is genieten geblazen", zei Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen na de zege in Almelo tegen ESPN, waardoor Heracles na een onafgebroken reeks van zeventien seizoenen degradeerde uit de Eredivisie. "Waar dit gaat eindigen? Hopelijk in de Eredivisie, dat is duidelijk."

Excelsior eindigde op een teleurstellende zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar maakt in de nacompetitie een uitstekende indruk. In de eerste ronde werd Roda JC overtuigend aan de kant gezet, waarna Heracles het volgende slachtoffer werd van de club uit Rotterdam, die in 2019 voor het laatst in de Eredivisie uitkwam.

De ploeg van Dijkhuizen won afgelopen woensdag met 3-0 in het eigen Van Donge & De Roo Stadion en legde daarmee een sterke basis voor de finaleplaats. In Almelo werd het zaterdag nog wel even spannend na de snelle 1-0 van Heracles, maar na rust draaide Excelsior de wedstrijd helemaal om.

"We vergaten te voetballen, terwijl dat juist onze kwaliteit is", zag aanvoerder Redouan El Yaakoubi. "In de tweede helft deden we dat juist wel en dan zie je dat we in de counter de beste ploeg in de Keuken Kampioen Divisie zijn. We hadden van tevoren tegen elkaar gezegd: als wij hier scoren, dan is het wel klaar. Ik zag de kopjes hangen bij Heracles."

Dijkhuizen heeft veel vertrouwen in de finale, waarin ADO de tegenstander is. "We moeten hetzelfde doen als de afgelopen vier wedstrijden: rustig blijven als het tegenzit als vandaag en vooral goed voetballen. De jongens zijn fit en zo ontzettend goed gefocust. Op dit moment hoef ik niet zoveel met ze te doen, want ze weten wat er gevraagd wordt. Het is een luxesituatie voor een trainer."

Interim-coach Giovanni Franken kon zijn geluk niet op bij ADO Den Haag na het bereiken van de finale van de play-offs. Foto: Getty Images

ADO-coach Franken door het dolle heen na finaleplaats

ADO Den Haag bereikte de finale door FC Eindhoven ook in de return met 1-2 te verslaan. Na afloop viel vooral de grote euforie bij interim-trainer Giovanni Franken op. Franken volgde in maart de ontslagen Ruud Brood op, terwijl hij geen proflicentie heeft.

"Ik juichte naar vrienden, familie en het bestuur. Iedereen eigenlijk", verklaarde Franken zijn vreugde-uitbarsting. "Ik krijg de kans als trainer, terwijl er problemen zijn met mijn licentie. Het voelt alsof ik gestraft word voor mijn goede werk."

"Ik vind het zo dapper van de directie dat ze vertrouwen hebben in mijn kunde. Ze hebben hun nek voor mij uitgestoken en dat doen niet heel veel clubs en mensen. Of ik met een stroman aan mijn zijde langer kan blijven? Natuurlijk ben ik ambitieus, maar je hebt ook met de regels van de KNVB te maken. Het is aan de directie."

De finale van de nacompetitie gaat over twee wedstrijden. Het eerste duel volgt komende dinsdag in Rotterdam en de return is volgende week zondag in Den Haag. De winnaar van het tweeluik komt volgend seizoen uit in de Eredivisie.