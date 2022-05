Sterspeler Ada Hegerberg vindt dat Olympique Lyon meer dan verdiend de Champions League heeft gewonnen. De Franse club was zaterdag in de finale in Turijn met 1-3 te sterk voor het FC Barcelona van Lieke Martens.

"We hebben het voetbal laten spreken", zei Hegerberg na afloop. "Er is veel over de finale gesproken, maar het gaat om presteren. Daar hebben we ons als team vooral op gericht. Het gaat altijd om de volgende trofee."

FC Barcelona gold als titelverdediger vooraf als favoriet voor de Champions League-finale, maar na ruim een half uur spelen stond Lyon al met 0-3 voor, mede dankzij een treffer van Hegerberg. De 1-3 van Alèxia Puttelas vlak voor rust bracht de achtste eindzege van Lyon in de Champions League niet in gevaar.

"Barcelona is een fantastisch team, maar we hebben nooit getwijfeld over onze kwaliteiten", aldus Hegerberg. "We zijn altijd heel erg op deze wedstrijd gefocust gebleven. We wisten dat er ruimtes zouden komen en hebben onze kansen uitstekend benut."

Bij Hegerberg kwamen veel emoties los na de Champions League-zege. De Noorse topspits stond sinds januari 2020 maar liefst 21 maanden aan de kant met een knieblessure. "Ik had nooit kunnen geloven dat ik hier een jaar na dato zou staan. Ik krijg kippenvel als ik aan die tijd denk. Maar ik heb hard gewerkt om terug te komen en het is het allemaal waard geweest."

Ada Hegerberg met de Champions League-bokaal in haar handen. Ada Hegerberg met de Champions League-bokaal in haar handen. Foto: AFP

FC Barcelona: 'We waren het helemaal kwijt'

Bij FC Barcelona heerste vooral grote teleurstelling over de desastreuze eerste helft. "De eerste goal van Lyon heeft ons helemaal in de war gebracht", zag ook trainer Jonatan Giráldez. We waren het helemaal kwijt."

"We wisten dat er een hoop druk op ons lag", vervolgde de Spaanse coach. "De sleutel in deze wedstrijd was het controleren van hun counters en voor enkele minuten is het ons niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen."

Ook sterspeler Putellas zat in zak en as. "Het is moeilijk om nu alles te gaan analyseren. We kwamen overal een beetje tekort", zei de winnares van de Ballon d'Or van vorig jaar. "Het doet pijn om op deze manier de campagne te eindigen. Onze fans verdienen dat niet."

In de finale kwam alleen Martens in actie. De Oranje-international kwam in de 59e minuut binnen de lijnen bij FC Barcelona. Haar collega-internationals Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk bleven negentig minuten op de bank bij Olympique Lyon.