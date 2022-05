Paris Saint-Germain heeft zaterdag op het kampioensfeest van de club sportief directeur Leonardo ontslagen. De Braziliaan wordt verantwoordelijk gehouden voor het niet winnen van de Champions League, melden Le Parisien, RMC Sport en het Franse persbureau AFP.

De 52-jarige Leonardo kreeg zaterdag van president Nasser Al Khelaifi te horen dat zijn tijd erop zit in Parijs. Hij verscheen zaterdagavond ook niet bij de festiviteiten van PSG, dat na de 5-0-overwinning op FC Metz de tiende landstitel in de geschiedenis vierde.

Volgens Franse media beschouwt eigenaar Al Khelaifi de contractverlenging van sterspeler Kylian Mbappé als het begin van een nieuw tijdperk bij PSG. De 23-jarige Mbappé zette zaterdag een handtekening onder een nieuw driejarig contract bij de Franse kampioen, terwijl hij dicht bij een transfer naar Real Madrid leek te zijn.

Leonardo was al niet meer betrokken bij de contractonderhandelingen met Mbappé. Al Khelaifi ziet de Braziliaan als hoofdverantwoordelijke voor de uitschakeling door Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Na een 1-0-zege in Parijs ging PSG in Madrid met 3-1 ten onder.

De 'cup met de grote oren' is het hoofddoel van Al Khelaifi sinds hij de club in 2011 heeft overgenomen. Afgelopen zomer haalde Paris Saint-Germain onder anderen sterspeler Lionel Messi, maar ook met de Argentijn slaagde PSG er niet in beslag te leggen op de Champions League.

Leonardo was sinds 2019 sportief directeur bij Paris Saint-Germain. De voormalige technisch directeur van AC Milan verving toen Antero Henrique, die eveneens moest wijken van Al Khelaifi. Voor Leonardo was het zijn tweede periode bij PSG: van 2011 tot en met 2013 was hij ook de technisch verantwoordelijke in Parijs. Luis Campos lijkt de belangrijkste kandidaat om Leonardo op te volgen.

Mauricio Pochettino moet mogelijk ook wijken bij Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

'Pochettino wordt mogelijk ook ontslagen'

Het ontslag van Leonardo zou kunnen betekenen dat ook trainer Mauricio Pochettino moet vertrekken, meldt RMC Sport. De Argentijnse coach ligt eveneens onder vuur in Parijs vanwege de mislukte campagne in de Champions League.

Pochettino kon eerder niet zeggen of hij volgend seizoen de coach van PSG is, terwijl hij nog een doorlopend contract heeft. "Ik zal de president ongetwijfeld spreken in Qatar, we zullen elkaar daar zien. Maar de clubleiding gaat daarover, laat dat duidelijk zijn."

De vijftigjarige Pochettino is sinds begin januari vorig jaar de trainer bij PSG. De voormalige coach van onder meer Tottenham Hotspur en Southampton volgde Thomas Tuchel op, die werd ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.

In zijn eerste half jaar moest Pochettino de Franse landstitel verrassend aan Lille OSC laten en werd hij in de halve finales van de Champions League uitgeschakeld door Manchester City. Dit seizoen werd PSG onder zijn leiding wel kampioen, maar was de ploeg opnieuw niet succesvol in de Champions League.