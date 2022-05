Dat Heracles Almelo na zeventien jaar verdwijnt uit de Eredivisie, is bij de club als een bom ingeslagen. Na een zestiende plaats in de reguliere competitie werd in de halve finale van de play-offs tot twee keer toe verloren van Excelsior.

"Het is een drama voor de hele club", reageerde algemeen directeur Rob Toussaint. "We hebben de afgelopen dagen alles uit de kast gehaald om de kentering nog te krijgen. Dat is niet gelukt",

Heracles greep na de 1-3-nederlaag op de laatste speeldag tegen Sparta Rotterdam hard in door Frank Wormuth, die volgend seizoen trainer van FC Groningen is, per direct weg te sturen. Onder de doorgeschoven assistent René Kolmschot kwam echter niet de gewenste ommekeer.

"Het hele seizoen is lastig verlopen. Het is zwaar klote. Blijkbaar moet de gifbeker helemaal leeg", somberde Toussaint, die het nog te vroeg vindt om schuldigen aan te wijzen. "Ik zit nu vol in de emotie, we moeten het er nu niet over hebben wat we anders hadden moeten doen."

"Laten we daar op een later tijdstip rustig op terugkomen. We moeten weer door naar komend seizoen en deze prachtig mooie club terugbrengen naar het niveau waar Heracles hoort."

René Kolmschot kon de neerwaartse spiraal bij Heracles niet doorbreken. René Kolmschot kon de neerwaartse spiraal bij Heracles niet doorbreken. Foto: Pro Shots

Kolmschot: 'Het rommelde het hele seizoen'

Voor eigen publiek kwam Heracles zaterdagavond nog wel op voorsprong, maar na de gelijkmaker van Excelsior was het geloof verdwenen. De thuisploeg ging uiteindelijk met 1-3 onderuit, na in Rotterdam al met 3-0 verloren te hebben.

"We zijn na de 1-1 niet samen gebleven", zei Kolmschot tegen ESPN. "Dan worden het allemaal individualisten en is er nog weinig aan te doen. Het heeft er daarna geen moment meer ingezeten."

Hoewel Heracles bijna het hele seizoen boven de streep stond, voelde Kolmschot de bui al een beetje hangen. "Als het even tegen zit, kun je er ook zomaar uit gaan. Dat zie je nu. We hebben aardig wat tegenslag gehad dit seizoen. Het rommelde en is nooit rustig geweest. Ook hebben we veel pech gehad."

Ook Samuel Armenteros, die bezig was aan zijn derde periode bij Heracles, kon de degradatie maar moeilijk verkroppen. "Dit is een heel zuur moment. Er gaan veel emoties door me heen. Dit had ik me niet voorgesteld toen ik hier terugkeerde."

De aanvaller zag zijn ploeg de laatste week steeds verder afglijden. "We zitten in een neerwaartse spiraal en zijn daar niet meer uitgekomen. 6-1 verliezen over twee wedstrijden, dat zegt genoeg. Dit doet heel veel pijn."