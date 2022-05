Mark Flekken is er niet in geslaagd om met SC Freiburg voor het eerst in de clubhistorie de Duitse beker te winnen. De keeper van het Nederlands elftal verloor zaterdag met zijn ploeg na penalty's van RB Leipzig, dat door een rode kaart lang met tien man speelde.

Flekken slaagde er in de penaltyreeks in het Olympiastadion in Berlijn niet in om een inzet te keren. Ook Leipzig-keeper Péter Gulácsi verrichte geen enkele redding, maar had het geluk dat Christian Günter hoog over schoot en Ermedin Demirovic de lat raakte.

Beide finalisten waren er nog nooit in geslaagd om de DFB-Pokal te pakken. Leipzig stond in 2019 en 2021 wel in de finale, maar verloor daarin kansloos van respectievelijk Bayern München en Borussia Dortmund.

Lange tijd zag het er nog goed uit voor Freiburg. Maximilian Eggestein schoot de ploeg in de negentiende minuut op voorsprong. Leipzig leek een verloren wedstrijd te spelen toen Marcel Halstenberg na het neerhalen van een doorgebroken speler in de 57e minuut verder moest met tien man.

Desondanks kwam Leipzig een kwartier voor tijd langszij. De Fransman Christopher Nkunku schoot na een vrije trap raak bij de tweede paal. Ook daarna wist Freiburg niet van het numerieke overwicht te profiteren, al was Janik Haberer met een schot op de lat in de verlenging dicht bij de winnende.

Voor Freiburg is het een nieuwe tegenvaller nadat de club in de Bundesliga net naast een Champions League-ticket had gegrepen. Leipzig eindigde als vierde en mag komend seizoen wel meedoen aan het miljoenenbal. Freiburg gaat naar de Europa League.