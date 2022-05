Kylian Mbappé heeft op de slotdag van de Ligue 1 zijn contractverlenging bij Paris Saint-Germain gevierd met een hattrick. De Fransman had zaterdag met zijn drie treffers een groot aandeel in de 5-0-zege van zijn ploeg op FC Metz. Olympique Marseille won met 4-0 van Strasbourg en veroverde achter PSG het tweede Champions League-ticket.

De 23-jarige Mbappé maakte voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Metz zijn contractverlenging wereldkundig en werd luidkeels toegezongen door de fans in het Parc des Princes. De Fransman maakte met de aankondiging een einde aan alle geruchten over een eventuele overstap naar Real Madrid.

Net als vóór de wedstrijd was Mbappé ook tijdens de wedstrijd de grote man bij PSG, dat zich enkele weken geleden al verzekerde van de landstitel in Frankrijk. De spits maakte voor rust twee doelpunten en completeerde na rust zijn hattrick.

In de schaduw van Mbappé maakte Neymar het derde doelpunt en in totaal zijn honderdste doelpunt voor de ploeg uit Parijs. De na het seizoen vertrekkende Ángel Di María tekende voor de vijfde treffer van PSG, waar Georginio Wijnaldum kort voor tijd inviel en Xavi Simons op de bank bleef.

Achter PSG won Marseille de strijd om de tweede plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op directe deelname aan de Champions League. Marseille won met 4-0 van Strasbourg en profiteerde optimaal van het puntenverlies van AS Monaco, dat diep in blessuretijd een voorsprong verspeelde bij RC Lens: 2-2.

Het OGC Nice van Calvin Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert won met 2-3 bij Stade de Reims en verzekerde zich van de vijfde plek en een plek in de voorronde van de Conference League. Olympique Lyon-trainer Peter Bosz sloot het seizoen af met een 1-2-zege bij Clermont Foot, dat één plek hoger eindigde dan AS Saint-Étienne. De tienvoudig landskampioen moet zich via de play-offs zien te handhaven, terwijl Girondins de Bordeaux en FC Metz degradeerden.

Nederlands getint Atalanta loopt Europees voetbal mis

Atalanta slaagde er zaterdag niet in om zich te plaatsen voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini besloot de competitie met een 0-1-nederlaag tegen Empoli, terwijl het een overwinning nodig had en moest hopen op een misstap van concurrent Fiorentina.

De ploeg van Oranje-internationals Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners deed de voorbije vijf seizoenen mee aan de Europese clubtoernooien, waarvan drie seizoenen in de Champions League. De Italiaanse club schakelde vorig seizoen Ajax in de groepsfase uit.

Een overwinning van Atalanta was overigens niets waard geweest, want Fiorentina won met 2-0 van Juventus. De ploeg uit Florence legde daardoor beslag op de zevende plek, die recht geeft op deelname aan de Conference League. De titelstrijd in Italië wordt zondag beslist.

