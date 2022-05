De organisatie van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga gaat een klacht indienen tegen Paris Saint-Germain bij de Europese voetbalbond UEFA, de Franse autoriteiten en de Europese Unie. Volgens La Liga overtreedt de Franse club de regels met de contractverlenging van Kylian Mbappé.

De 23-jarige Mbappé leek over te stappen naar Real Madrid, maar besloot op het laatste moment zijn handtekening onder een verbeterd contract bij Paris Saint-Germain te zetten. In Parijs gaat Mbappé naar verluidt een astronomisch salaris verdienen.

Volgens Franse media ontvangt de Fransman jaarlijks 50 miljoen euro en krijgt hij een tekenbonus van zo'n 130 miljoen euro. Ook zou hij de volledige eigenaar worden van zijn portretrechten én zou hij betrokken worden bij belangrijke besluiten binnen de club.

"Het is schandalig dat een club als PSG, dat vorig seizoen meer dan 220 miljoen euro verlies leed en in de afgelopen jaren een verlies van 700 miljoen euro heeft opgebouwd, hier toestemming voor krijgt", schrijft La Liga in een verklaring.

La Liga heeft in het verleden eerder een klacht ingediend bij de UEFA wegens het overtreden van regels omtrent de Financial Fair Play door PSG. Naar aanleiding van deze klachten strafte de Europese bond de club, maar maakte het internationaal sporttribunaal CAS de sancties ongedaan.

Eerder had La Liga-voorzitter Javier Tebas zijn onvrede over de contractverlenging van Mbappé geuit. "Wat PSG doet door met grote geldsommen het contract van Mbappé te verlengen, is een belediging voor het voetbal", schreef hij op Twitter.