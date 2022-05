Heracles Almelo is gedegradeerd uit de Eredivisie. Door een thuisnederlaag (1-3) in de halve finale van de play-offs tegen Excelsior kwam er zaterdag een einde aan een periode van zeventien jaar onafgebroken op het hoogste niveau.

Heracles volgt Willem II en PEC Zwolle, die als nummer zeventien en achttien van de Eredivisie rechtstreeks degradeerden, naar de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen en FC Volendam bewandelen de omgekeerde weg.

Excelsior, dat woensdag de thuiswedstrijd tegen Heracles al met 3-0 had gewonnen, kan de derde promovendus worden. De Rotterdammers plaatsten zich voor de finale van de play-offs en treffen daarin ADO Den Haag. Excelsior speelt dinsdag eerst thuis en de return in Den Haag is volgende week zondag.

Heracles zakte door een 1-3-nederlaag tegen Sparta op de laatste speeldag van de Eredivisie naar de zestiende plaats en was daardoor veroordeeld tot het spelen van play-offs. De clubleiding hoopte het tij nog te keren door trainer Frank Wormuth te vervangen door René Kolmschot, maar dat had niet het gewenste effect.

Heracles promoveerde in 2005 naar de Eredivisie en wist zich daarna elk jaar rechtstreeks te handhaven. De hoogste klassering was een zesde plaats in 2010 en 2016. In dat laatste jaar werd via de play-offs zelfs een Europees ticket afgedwongen. In de voorronde van de Europa League was het Portugese FC Arouca te sterk.

De wedstrijd werd in de slotfase stilgelegd wegens rookbommen op het veld. De wedstrijd werd in de slotfase stilgelegd wegens rookbommen op het veld. Foto: Pro Shots

Heracles-fans hopen vergeefs op wonder

Na de kansloze nederlaag in Rotterdam hoopten de zevenduizend fans in Erve Asito zaterdagavond toch nog op een mirakel. Even leek dat ook mogelijk te zijn, toen Sinan Bakis in de 28e minuut de score opende. De spits kopte knap raak uit een vrije trap.

In de jacht op een tweede doelpunt gaf Heracles veel ruimte weg aan Excelsior, dat daar in de eerste helft ondanks een schot op de paal van Kenzo Goudmijn nog niet van profiteerde. Vroeg in de tweede helft kwam de 1-1 er alsnog toen Thijs Dallinga, topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, raak schoot in de verre hoek.

Met de wetenschap dat er nog vier keer gescoord moest worden voor een verlenging, verdween het geloof bij Heracles. Excelsior rook bloed en deelde met een vrije trap van Mats Wieffer de genadeklap uit. Nikolas Agrafiotis maakte er in de slotfase zelfs 1-3 van voor de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen.

De frustratie op de tribunes liep zo hoog op dat de wedstrijd vanwege rookbommen op het veld in de slotminuten nog stilgelegd moest worden. Toen de rust was teruggekeerd, maakte scheidsrechter Edwin van de Graaf na precies negentig minuten een einde aan het Eredivisie-schap van Heracles.