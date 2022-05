Lieke Martens is er zaterdag met de voetbalsters van FC Barcelona niet in geslaagd om de Champions League-titel te prolongeren. De Oranje-international ging met haar ploeg in de finale in Turijn onderuit tegen Olympique Lyon: 1-3.

Martens had geen hoofdrol in het goedgevulde Allianz Stadium, doorgaans de thuisbasis van Juventus. De recent van een blessure teruggekeerde buitenspeler kon als invaller bij een 1-3-achterstand namens Barcelona weinig uitrichten.

Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk, de collega-internationals van Martens bij tegenstander Lyon, bleven negentig minuten op de bank. Van de Donk was evenals Martens pas net weer fit na een zware blessure.

Lyon beleefde een flitsende start en kwam al na zes minuten op voorsprong door een afstandsschot van Amandine Henry. Daarna drukte de Franse club door en dat resulteerde na 33 minuten in een riante 0-3-voorsprong dankzij goals van Ada Hegerberg en Catarina Macario.

Kort voor rust deed Barcelona wat terug via sterspeler Alèxia Putellas, maar de Catalaanse ploeg wist de spanning niet definitief terug te brengen. 'Barça' slaagde er daardoor, na de eerste Champions League-winst van vorig jaar, niet in om de titel te prolongeren.

Voor Olympique Lyon betekende het de achtste Champions League-eindzege. De Franse topclub is met dat aantal recordhouder, gevolgd door FFC Frankfurt (met vier eindzeges).

Lieke Martens kwam als invaller binnen de lijnen.

Martens ziet moeizame start vanaf de bank

Lyon, dat de Champions League vijf keer op rij had gewonnen voordat Barcelona vorig jaar het stokje overnam, kende een droomstart in de finale. Henry veroverde eerst met een tackle de bal en haalde vervolgens vanaf zo'n 30 meter verwoestend uit: 0-1.

Daarna kreeg Barcelona de kans om langszij te komen, maar stuitte Jenifer Hermoso op de Chileense keeper Christiane Endler. Aan de andere kant van het veld was het via Hegerberg wél raak. Het was voor de Noorse spits, die al recordhoudster was, haar 59e Champions League-goal in zestig duels.

Tien minuten later zette Macario de Franse club met een intikker op 0-3 en leek een afstraffing van de titelverdediger aanstaande. Barcelona slaagde er echter via Putellas in om wat terug te doen en nog enigszins zicht te houden op titelprolongatie.

Toen de marge na een uur spelen nog altijd op twee stond, besloot Barcelona-coach Jonatan Giráldez Martens in te brengen. De Nederlandse, vorig jaar nog uitblinker in de finale, stond eenmaal aan de basis van een serieuze kans, die niet werd benut door Asisat Oshoala.

