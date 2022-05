Giovanni van Bronckhorst is er zaterdag alsnog in geslaagd om zijn eerste prijs als trainer van Rangers FC te veroveren. Drie dagen na het verlies van de Europa League-finale rekende zijn ploeg in de Schotse bekerfinale na verlenging af met Heart of Midlothian: 2-0.

Rangers FC moest nauwelijks drie dagen na de slijtageslag tegen Eintracht Frankfurt (verlies na penalty's) opnieuw diep gaan in de strijd om de Scottish Cup, een van de twee bekers in Schotland. Het duel op Hampden Park was na negentig minuten nog in evenwicht: 0-0.

In de verlenging trok de ploeg van trainer Van Bronckhorst ditmaal wél aan het langste eind. Invaller Ryan Jack opende al na vier minuten in de verlenging de score. Drie minuten later gooide Scott Wright, die eveneens als invaller het veld in was gekomen, de wedstrijd in het slot.

Met de winst van de beker pakte Van Bronckhorst zijn eerste prijs als trainer van Rangers FC, waar hij in november instapte als opvolger van Steven Gerrard. De club uit Glasgow moest de landstitel dit seizoen aan aartsrivaal Celtic laten.

Als speler stond Van Bronckhorst tussen 1998 tot 2001 onder contract bij de Schotse topclub. In die periode won hij twee keer de Scottish Cup en eenmaal de League Cup, de prijs van het andere bekertoernooi in Schotland. Daarnaast werd hij twee keer landskampioen.

De Schotse beker is voor Van Bronckhorst in totaal zijn zesde prijs als hoofdtrainer. Eerder won hij met Feyenoord de landstitel, KNVB-beker (twee keer) en Johan Cruijff Schaal (twee keer).