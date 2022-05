ADO Den Haag heeft op overtuigende wijze de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie bereikt. Nadat FC Eindhoven dinsdag in Den Haag al met 2-1 werd verslagen, won de ploeg van trainer Giovanni Franken de uitwedstrijd zaterdag met dezelfde cijfers.

ADO maakte het verschil al in het eerste half uur. Thomas Verheydt opende de score met een schot in de verre hoek. Een knullig eigen doelpunt van Collin Seedorf betekende de vroegtijdige beslissing. De 1-2 van Mawouna Amevor was in de slotfase slechts voor de statistieken.

ADO neemt het in de finale van de play-offs op tegen Excelsior of Heracles Almelo. De Rotterdammers hebben de beste papieren na de 3-0-thuiszege van woensdag. De return in Almelo begint zaterdagavond om 20.00 uur.

De finale van de play-offs gaat eveneens over twee wedstrijden. Het eerste duel is op 24 mei en de beslissing valt volgende week zondag. De ploeg die als hoogste is geëindigd in het reguliere seizoen begint met een uitwedstrijd.

ADO degradeerde vorig jaar uit de Eredivisie en kreeg aan het begin van het seizoen zes strafpunten vanwege problemen met de begroting. Desondanks eindigde de club verdienstelijk als vierde in de Keuken Kampioen Divisie, één plaats onder FC Eindhoven.

Collin Seedorf blijft aangeslagen op het gras liggen na zijn eigen doelpunt. Collin Seedorf blijft aangeslagen op het gras liggen na zijn eigen doelpunt. Foto: ANP

Verheydt opnieuw belangrijk bij ADO

FC Eindhoven begon nog met goede hoop aan de return, maar na een aardige openingsfase luidde balverlies van Charles-Andreas Brym na een kwartier spelen een dure tegengoal in. Verheydt, die in de thuiswedstrijd nog scoorde met een prachtige kopbal, was deze keer succesvol met een schuiver.

ADO gaf daarna nauwelijks meer iets weg en wachtte op fouten bij de tegenstander. De hulp kwam er onbedoeld van Seedorf, die de bal tussen de benen van keeper Nigel Bertrams door in eigen doel werkte. Het duwtje in zijn rug werd door scheidsrechter Bas Nijhuis niet bestraft.

De ploeg van trainer Rob Penders wist daarna dat het een verloren wedstrijd speelde. Aanvoerder Amevor scoorde nog wel, maar zijn doelpunt (83e minuut) viel veel te laat om de spanning nog terug te brengen.

Als ADO promoveert, volgt de club het spoor van FC Emmen en FC Volendam. Die ploegen promoveerden als nummer één en twee van de Keuken Kampioen Divisie rechtstreeks naar de Eredivisie.