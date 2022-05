Kylian Mbappé blijft zijn club Paris Saint-Germain toch trouw. De Franse spits leek af te stevenen op een transfer naar Real Madrid, maar zaterdag zette hij toch zijn handtekening onder een verbeterd contract bij de Franse club. Hij ligt nu vast tot medio 2025.

De 23-jarige Mbappé werd zaterdagavond voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Metz luidkeels toegezongen door de supporters in het Parc des Princes. Naar verluidt gaat Mbappé een astronomisch salaris verdienen en krijgt hij zelfs inspraak in het transferbeleid van de Franse kampioen.

Het zag er lange tijd naar uit dat Real Madrid zich zou verzekeren van de komst van Mbappé. De 'Koninklijke' deed vorige zomer al een serieuze poging om de spits los te weken, maar PSG wees toen een bod van circa 160 miljoen euro van de hand.

Door zijn aflopende contract leek Mbappé na dit seizoen alsnog transfervrij over te stappen naar Real, maar PSG is er in de afgelopen maanden toch in geslaagd om zijn sterspeler te overtuigen in de Ligue 1 te blijven.

Mbappé staat bekend als een van de beste spelers ter wereld. De 54-voudig international, die in 2018 met Frankrijk wereldkampioen werd, is dit seizoen tot dusver goed voor 36 doelpunten en 26 assists. PSG nam hem in de zomer van 2017 over van AS Monaco. Hij werd eerst gehuurd en daarna voor zo'n 145 miljoen euro ingelijfd.

Kylian Mbappé lijkt ook volgend seizoen het shirt van Paris Saint-Germain te dragen. Kylian Mbappé lijkt ook volgend seizoen het shirt van Paris Saint-Germain te dragen. Foto: Getty Images

Pochettino blijft over sterrenvoorhoede beschikken

Door het nieuwe contract voor Mbappé lijkt de sterrenvoorhoede van Paris Saint-Germain intact te blijven voor volgend seizoen. Ook Lionel Messi (contract tot medio 2023) en Neymar (tot medio 2025) liggen nog vast in het Parc des Princes.

Mét Mbappé in de gelederen hoopt het ambitieuze Paris Saint-Germain nog altijd een keer de Champions League te winnen. Dit seizoen strandden de Parijzenaars in de achtste finales tegen Real Madrid. De Madrilenen maakten in de return een 1-0-nederlaag uit de eerste wedstrijd goed.

Paris Saint-Germain stelde een tijdje geleden al de landstitel veilig in de Ligue 1. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino sluit het seizoen zaterdagavond af met een thuiswedstrijd tegen FC Metz.