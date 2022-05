Kevin De Bruyne is zaterdag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. Voor de middenvelder van Manchester City is het de tweede keer in zijn loopbaan dat hij de prijs wint. Zijn teamgenoot Phil Foden werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

De Bruyne is dit seizoen tot dusver goed voor vijftien treffers en zeven assists in 29 wedstrijden. De Belg kan dat totaal nog uitbreiden in de laatste wedstrijd van het seizoen. Manchester City heeft zondag aan een zege op Aston Villa genoeg om kampioen te worden. Naaste belager Liverpool heeft één punt minder.

De dertigjarige De Bruyne werd in het seizoen 2019/2020 ook al uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Alleen Thierry Henry, Cristiano Ronaldo en Nemanja Vidic wonnen de prijs meer dan één keer.

Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, João Cancelo, Bukayo Saka, Son Heung-min en James Ward-Prowse waren de andere genomineerden. Salah is met 22 goals momenteel de topscorer van de Premier League en heeft de meeste assists op zijn naam (14).

Foden uitgeroepen tot Talent van het Jaar

Het is de derde keer op rij dat de prijs voor Speler van het Jaar in de Premier League naar een speler van Manchester City gaat: in seizoen 2020/2021 viel de keuze op de Portugese verdediger Rúben Dias.

De Bruyne is niet de enige speler van Manchester City die dit jaar in de prijzen valt. Foden werd namelijk uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Het is het tweede seizoen op rij dat de Engelsman de prijs in de wacht sleept.

Foden kreeg de voorkeur boven onder anderen Alexander-Arnold, Declan Rice en Saka. De 21-jarige middenvelder kwam in 27 competitieduels tot negen doelpunten en vijf assists.