Heracles Almelo-Excelsior ·

Afgelopen! Heracles degradeert na zeventien jaar uit de Eredivisie!





In de eerste helft lijkt Heracles er nog een echte strijd van te willen maken, maar in de tweede helft dompelen de Rotterdammers de ploeg uit Almelo in rouw. Ze scoren drie keer en de teleurstelling is dan ook groot bij Heracles.