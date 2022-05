FC Eindhoven-ADO Den Haag ·

16' GOAL ADO! 0-1



Wat is de ploeg uit Den Haag er snel uit! De eerste kans is direct raak. Verheijdt zet een goed blok op het middenveld als Bourard al slim doorgelopen is. Vervolgens krijgt de boomlange spits de bal terug en schiet hem in de verre hoek. Deze keer niet met het hoofd dus, maar hard en laag met de voet.