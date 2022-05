FC Eindhoven-ADO Den Haag ·

89' GOAL Eindhoven! 1-2



Komt de spanning dan toch terug in de wedstrijd? Verdediger Amefor fungeert al even als spits en kopt nu ook goed binnen! Er is weer een sprankje hoop voor de Brabanders, die nu in elke thuiswedstrijd hebben gescoord dit seizoen.