Xavi hoopt dat FC Barcelona erin slaagt om Robert Lewandowski vast te leggen. De Poolse spits maakte onlangs bekend dat hij wil vertrekken bij Bayern München en wordt sindsdien in verband gebracht met de Catalaanse club.

"Lewandowski is een van de spelers die naar ons toe zouden kunnen komen", zei Xavi zaterdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Villarreal. "Hij heeft dat zelf ook al uitgesproken. Er zijn onderhandelingen gaande, maar het zal niet makkelijk worden."

De 33-jarige Lewandowski staat nog een jaar onder contract bij Bayern München, waardoor geïnteresseerde clubs een transfersom op tafel moeten leggen om hem los te weken. De financiële mogelijkheden van het noodlijdende FC Barcelona zijn echter beperkt.

"We kunnen niet veel geld uitgeven", onderstreepte Xavi. "De financiële situatie is wat ze is. We konden ook niet meedoen in de strijd om Erling Haaland en Kylian Mbappé, maar het heeft geen zin om terug te kijken. We moeten weer competitief worden en titels veroveren."

FC Barcelona hoopt Robert Lewandowski los te weken bij Bayern München. Foto: Getty Images

Xavi steekt weer loftrompet over Frenkie de Jong

De vraag is of het Barcelona gaat lukken om Lewandowski te kopen. De Pool wordt in augustus al 34 jaar, maar liet dit seizoen met 50 doelpunten in 46 officiële wedstrijden weer zien nog altijd tot de wereldtop te behoren. Bovendien zal 'Der Rekordmeister' zijn sterspeler niet zomaar laten gaan.

Om geld vrij te maken voor nieuwe spelers wordt in Spaanse media veelvuldig gespeculeerd over een vertrek van Frenkie de Jong, die nog tot medio 2026 vastligt in Camp Nou en een hoge transfersom kan opleveren. Xavi sprak al meermaals zijn bewondering uit voor de Nederlander en deed dat zaterdag nog maar eens.

"Frenkie is een geweldige speler die deel kan uitmaken van een nieuw tijdperk. Hij kan ons heel goed helpen. Er is ook sprake van een financieel aspect, maar ik heb er niet veel behoefte aan om daar nu over te praten", aldus de Spaanse coach.

FC Barcelona sluit het seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen Villarreal (aftrap 22.00 uur). De ploeg van Xavi is al zeker van de tweede plek in La Liga achter kampioen Real Madrid.