Willem II gaat ondanks de degradatie uit de Eredivisie verder met Kevin Hofland. De Tilburgers hebben het contract van de trainer met twee jaar verlengd tot medio 2024.

Hofland staat sinds maart dit jaar aan het roer bij Willem II, dat hem aanstelde als opvolger van de ontslagen Fred Grim. Onder leiding van Hofland slaagden de Tilburgers er niet in om handhaving in de Eredivisie te bewerkstelligen. Toch zijn ze bij Willem II tevreden over het werk van de Limburger.

"De wijze waarop hij met de spelersgroep, overige stafleden en medewerkers van de club samenwerkt, heeft in die korte en intensieve periode tot veel tevredenheid en respect geleid", schrijven de 'Tricolores' op de website.

Voor de deze week aangestelde technisch directeur Teun Jacobs was het zelfs "de hoogste prioriteit" om het contract van Hofland te verlengen. "Kevin is een ambitieuze en moderne trainer en heeft aangetoond spelers te kunnen inspireren om als een team samen te werken. We geven hem graag het vertrouwen om samen met ons toe te werken naar een terugkeer van Willem II in de Eredivisie."

Kevin Hofland slaagde er niet in om Willem II voor de Eredivisie te behouden. Foto: ANP

Hofland ziet mogelijkheden tot groei

Hofland is bij Willem II bezig aan zijn tweede klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau. De oud-verdediger van Feyenoord en PSV stond in 2020 voor de groep van Fortuna Sittard, waarbij hij eerder als assistent fungeerde. Hofland was begin dit seizoen de rechterhand van trainer Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg.

Ondanks de degradatie uit de Eredivisie kijkt Hofland met een goed gevoel terug op de afgelopen maanden bij Willem II. "Binnen de club zie ik nog veel mogelijkheden om te groeien. Ik wil met spelers, staf, medewerkers, supporters en sponsoren vol overtuiging voor promotie naar de Eredivisie gaan."

Willem II eindigde het seizoen - ondanks een 3-0-overwinning op FC Utrecht op de laatste speeldag - als zeventiende en degradeerde net als hekkensluiter PEC Zwolle rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Heracles Almelo moet in de play-offs lijfsbehoud zien veilig te stellen.