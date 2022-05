Ajax heeft een vriendschappelijke wedstrijd tegen de nationale ploeg van Curaçao in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) gewonnen. De Amsterdammers waren dankzij uitblinker Christian Rasmussen en Mohamed Ihattaren met 1-5 te sterk.

Zonder trainer Erik ten Hag, die zich al volledig op zijn nieuwe club Manchester United is gaan storten en niet mee was gereisd naar Curaçao, kwam Ajax op achterstand. Ihattaren, die een basisplek had, trok de stand na een half uur op fraaie wijze gelijk met een hard schot met rechts.

Daarna was het de beurt aan Rasmussen, die Ajax nog voor rust met twee doelpunten op voorsprong zette. De negentienjarige aanvaller gooide het duel in de tweede helft helemaal op slot met treffers in de 68e en 84e minuut. Het was voor Rasmussen zijn officieuze debuut in de hoofdmacht.

Ajax begon met een mix van vaste krachten en talenten aan het oefenduel. Onder anderen Dusan Tadic, Edson Álvarez en Jurriën Timber zaten niet in de selectie. De 33-jarige Tadic miste dit seizoen geen enkele competitiewedstrijd van Ajax.

De vijfdaagse trip naar Curaçao vanwege sponsorverplichtingen komt zaterdag ten einde en daarmee zit ook het seizoen van Ajax erop. De Amsterdammers veroverden anderhalve week geleden de 36e landstitel in de clubhistorie en sloten de competitie afgelopen zondag af met een 2-2-gelijkspel tegen Vitesse.

Over een maand begint Ajax aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met Alfred Schreuder als nieuwe trainer voor de groep. De 49-jarige Barnevelder tekende eerder deze maand een tweejarig contract als opvolger van succescoach Ten Hag.