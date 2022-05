Real Madrid is er vrijdag niet in geslaagd om zijn laatste officiële wedstrijd voor de Champions League-finale te winnen. De ploeg van coach Carlo Ancelotti kwam in zijn laatste competitieduel van het seizoen in La Liga niet verder dan 0-0 tegen Real Betis.

Real Madrid verzekerde zich eind april al van de 35e landstitel en speelde de laatste wedstrijd van het seizoen dus om des keizers baard. Desondanks verscheen 'De Koninklijke' in de sterkste opstelling aan de aftrap tegen Betis.

Real kreeg in het eigen Estadio Santiago Bernabéu flink wat kansen, maar had het vizier niet op scherp staan. Met name Karim Benzema verzuimde zijn ploeg aan een slot in stijl te helpen.

Marcelo en Isco namen in Madrid afscheid van het publiek. De Braziliaan en de Spanjaard speelden hun laatste wedstrijd voor Real in eigen stadion en vielen beiden twintig minuten voor tijd in. Marcelo, die al sinds 2007 voor de Madrilenen uitkomt, kreeg speciaal de aanvoerdersband om zijn arm geschoven. Ook Gareth Bale vertrekt na dit seizoen bij Real, maar hij behoorde niet tot de selectie.

De wedstrijd was ook een bijzondere voor Betis-aanvaller Joaquín. De veertigjarige Spanjaard viel een kwartier voor tijd in en speelde zo zijn zeshonderdste duel in La Liga. Joaqúin is na oud-doelman Andoni Zubizarreta (622 wedstrijden) de tweede speler die deze mijlpaal bereikt.

Real Madrid neemt het volgende week zaterdag in de Champions League-finale op tegen Liverpool. De wedstrijd in Parijs begint om 21.00 uur.

Marcelo (rechts) speelde zijn laatste wedstrijd voor Real in Madrid. Marcelo (rechts) speelde zijn laatste wedstrijd voor Real in Madrid. Foto: AP

