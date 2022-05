Feyenoord is voor volgend seizoen zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers profiteerden vrijdag van een 0-3-overwinning van AS Roma bij Torino, waardoor de Romeinen zijn verzekerd van een plek bij de eerste zes in de Serie A en een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Feyenoord speelt komende woensdag uitgerekend tegen AS Roma in de finale van de Conference League. Als het team van coach Arne Slot het toernooi wint, zou het ook een ticket voor de groepsfase van de Europa League pakken.

Nu doet Feyenoord dat dus al eerder. Roma kan namelijk twee tickets voor de groepsfase van de Europa League bemachtigen door naast de plek in de top zes van de Serie A ook de Conference League-finale te winnen. In dat geval schuift één ticket op de coëfficiëntenranglijst door naar het land dat geen rechtstreeks team aflevert in de groepsfase, en dat is Nederland.

Alleen bij een overwinning in de laatste speelronde zou Roma zeker zijn van een plek bij de eerste zes in de Serie A. De ploeg van coach José Mourinho stond bij Torino halverwege al met 0-2 voor dankzij twee goals van Tammy Abraham, waarvan één uit een penalty.

Lorenzo Pellegrini stelde de drie punten twaalf minuten voor tijd veilig voor Roma, waar Rick Karsdorp na een klein uur spelen inviel. Door de overwinning staan de Romeinen nu vijfde en kunnen ze niet meer achterhaald worden door nummer zeven Fiorentina.

Feyenoord en AS Roma staan komende woensdag in Tirana tegenover elkaar in de Conference League-finale. De aftrap wordt om 21.00 uur verricht.

De spelers van AS Roma bedanken de meegereisde supporters in Turijn. De spelers van AS Roma bedanken de meegereisde supporters in Turijn. Foto: EPA

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A