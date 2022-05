De voetbalsters van FC Twente konden de derde titel op rij eigenlijk niet mislopen vrijdag, maar toch waren de speelsters van de koploper nerveus in het eerste deel van het kampioensduel met Ajax. De ploeg uit Enschede kwam op een 2-0-achterstand, maar won toch nog met 2-3 van de grote rivaal.

FC Twente had voor de laatste speelronde drie punten meer dan nummer twee Ajax en bovendien een aanzienlijk beter doelsaldo (+68 om +49). Het team van vertrekkend trainer Robert de Pauw kon daardoor zelfs kampioen worden met een nederlaag met negen doelpunten verschil.

"Maar toch zat er echt wel spanning op deze wedstrijd", zei FC Twente-aanvoerder Renate Jansen (31) tegen ESPN, vlak voordat ze de kampioensschaal kreeg. "We hebben een jonge selectie en dit was een kampioenswedstrijd. We kwamen hier niet om het seizoen wat uit te voetballen."

In de eerste helft was het te zien dat er nervositeit was bij Twente. De bezoekers kwamen door goals van Romée Leuchter en Chasity Grant op een 2-0-achterstand. "We begonnen nog wel goed, maar zakten daarna ver terug. De rust kwam precies op het goede moment", aldus Jansen.

De captain gaf in de tweede minuut van de tweede helft de assist bij de 2-1 van Anna-Lena Stolze, waarna Twente in de slotfase zelfs nog de zege greep door treffers van Elena Dhont en Kim Everaerts (2-3).

"Ergens is deze wedstrijd wel symbolisch voor ons seizoen", vond Jansen. "In de tweede helft hebben we het omgedraaid, waren we goed in de duels en hebben we de zege uiteindelijk verdiend over de streep getrokken."

FC Twente sloot het seizoen af met de negentiende zege in 24 duels. Foto: ANP

FC Twente sluit seizoen af met dertien zeges op rij

FC Twente moest aan het begin van het seizoen wennen aan de nieuwe trainer De Pauw, die afgelopen zomer het stokje overnam van de naar VfL Wolfsburg vertrokken succescoach Tommy Stroot.

In september verloor de regerend kampioen van PEC Zwolle (1-4) en PSV (2-1), maar daarna ging het steeds beter lopen. Twente sloot het seizoen af met twintig duels zonder nederlaag en dertien zeges op rij.

"We zijn dit seizoen echt een team geworden", aldus Jansen. "Rond de jaarwisseling hebben we met elkaar gezeten en dat is misschien wel het kantelpunt geweest. We hebben heel veel gepraat met elkaar en durven ons kwetsbaar op te stellen."

Bij Ajax waren er vooral zure gezichten. De Amsterdammers waren in 2018 voor het laatst kampioen. "Dit doet zeer", zei routinier Sherida Spitse tegen ESPN. "Het was natuurlijk een heel lastige opgave om tien doelpunten te maken, maar het was wel fijn geweest om deze wedstrijd te winnen. Twente heeft het goed gedaan, gefeliciteerd met de titel."