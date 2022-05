FC Twente is voor het tweede jaar op rij en voor de achtste keer in totaal kampioen geworden in de Eredivisie Vrouwen. De ploeg van vertrekkend trainer Robert de Pauw was voor de laatste speelronde al zo goed als zeker van de titel en won vrijdag ook nog van rivaal Ajax: 2-3.

FC Twente was na de 3-0-zege op PSV van vorige week al officieus kampioen. De titelverdediger had met nog één duel te gaan drie punten meer dan nummer twee Ajax en bovendien een aanzienlijk beter doelsaldo (+68 om +49).

De ploeg uit Enschede mocht daardoor vrijdag in een rechtstreeks duel met de enig overgebleven concurrent Ajax zelfs met negen doelpunten verschil verliezen. Zo'n grote nederlaag zat er geen moment in op Sportpark De Toekomst, al stond de thuisploeg bij rust wel op een 2-0-voorsprong door goals van Romée Leuchter en Chasity Grant.

Als Ajax nog geloofde in een grote stunt, dan was het voor de Amsterdammers binnen twee minuten in de tweede helft wel duidelijk dat de titel buiten bereik zou blijven. De Duitse Anna-Lena Stolze tekende op aangeven van Renate Jansen voor de 2-1. Het was voor Oranje-international Jansen al haar dertiende assist van het seizoen.

In de slotfase wisten de bezoekers zelfs nog de zege te grijpen. Eerst profiteerde Elena Dhont van een fout van Ajax-keeper Regina van Eijk (2-2) en vlak daarna tekende Kim Everaerts voor de winnende goal.

FC Twente kon zo zijn achtste titel vieren, na 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 en 2021. Ajax blijft op twee kampioenschappen staan (2017 en 2018), maar plaatste zich als nummer twee wel voor de kwalificaties van de Champions League. Dat geldt ook voor Twente.

Spits Kalma uitblinker bij FC Twente met 33 goals

FC Twente verloor dit seizoen maar twee keer in 24 competitieduels: in september thuis tegen PEC Zwolle (1-4) en uit tegen PSV (2-1). De ploeg van trainer De Pauw sloot de Eredivisie Vrouwen af met dertien zeges op rij en twintig duels op rij zonder verlies.

Fenna Kalma was de uitblinker bij de kampioen dit seizoen. De 22-jarige spits maakte 33 goals en werd daarmee topscorer van de Eredivisie Vrouwen. Ajacied Leuchter is de nummer twee met 25 treffers.

De Pauw volgde afgelopen zomer de naar VfL Wolfsburg vertrokken succescoach Tommy Stroot op in Enschede. In januari besloten FC Twente en De Pauw dat de samenwerking al na één seizoen wordt stopgezet. De veertigjarige trainer neemt afscheid met de titel.

Eindstand Eredivisie Vrouwen 1. FC Twente: 24-60 (+69)

2. Ajax: 24-54 (+48)

3. PSV: 24-43 (+6)

4. ADO Den Haag: 24-39 (+17)

5. Feyenoord: 24-35 (-8)

6. PEC Zwolle: 24-28 (-13)

7. sc Heerenveen: 24-18 (-25)

8. VV Alkmaar: 24-17 (-39)

9. Excelsior: 24-11 (-55)

