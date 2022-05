Vitesse-spits Loïs Openda is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand mei in de Eredivisie. Ajacied Brian Brobbey werd voor het eerst verkozen tot Talent van de Maand.

De 22-jarige Openda stelde met Vitesse de zesde plaats in de Eredivisie veilig via een overwinning bij Fortuna Sittard (1-2) en een gelijkspel tegen Ajax (2-2). De Belg maakte in die wedstrijden drie doelpunten, waarmee hij zijn totaal op achttien competitietreffers bracht.

Zijn goede optredens leverden Openda ook een plek in de nationale selectie van België op. "Het is altijd mooi om waardering te krijgen voor je harde werk en prestaties. Het was ook een van mijn doelen om deze maandprijs in de wacht te slepen. Het is ook een prachtige maand voor mij, met veel goals, meerdere prijzen en mijn debuut in de Belgische selectie."

Openda is de tweede speler van Vitesse die wordt verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. Eerder won Martin Ødegaard, die momenteel voor Arsenal speelt, namens de Arnhemse club de maandprijs in april 2019.

Brobbey was in alle drie de wedstrijden van Ajax deze maand trefzeker. Tegen AZ (2-2), Vitesse (2-2) en sc Heerenveen (5-0) kwam de spits telkens eenmaal tot scoren.

Volledig Elftal van de Maand mei: Yvon Mvogo (PSV); Gijs Smal (FC Twente), Souffian El Karouani (NEC), Wessel Dammers (Willem II), Bart van Rooij (NEC); Edson Álvarez (Ajax), Ritsu Doan (PSV); Dimitris Limnios (FC Twente), Loïs Openda (Vitesse), Lennart Thy (Sparta Rotterdam); Brian Brobbey (Ajax).