Manager Josep Guardiola heeft Manchester City-fans opgeroepen om zich goed te gedragen als de club zondag kampioen wordt. Collega Jürgen Klopp van concurrent Liverpool hoopt dat Aston Villa-manager Steven Gerrard diens oude club kan helpen in de spannende titelstrijd in de Premier League.

Manchester City en Liverpool maken zondag tijdens de laatste speelronde uit wie kampioen wordt. Koploper City, dat het opneemt tegen Aston Villa, heeft een voorsprong van één punt op nummer twee Liverpool. 'The Reds' spelen tegen Wolverhampton Wanderers.

Beide titelkandidaten spelen een thuisduel, waardoor er in één stadion een groot feest zal ontstaan. De afgelopen dagen ging het bij Everton, Nottingham Forest en Port Vale flink fout met dolblije supporters die massaal het veld opstormden. In Nottingham kreeg Sheffield United-aanvoerder Billy Sharp een kopstoot van een fan, terwijl Crystal Palace-manager Patrick Vieira een schop gaf aan een Everton-supporter die hem lastigviel.

"We moeten heel voorzichtig zijn, de beelden van die wedstrijden waren niet goed", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie. "De combinatie van veel emoties, blijheid en soms ook alcohol kan heel gevaarlijk zijn. We moeten ons zondag bij City zo goed mogelijk gedragen en de eventuele titel op de juiste manier vieren."

De 51-jarige Spanjaard kan voor de tiende keer kampioen worden in zijn trainerscarrière en voor de vierde keer met City. Eerder lukte dat in 2018, 2019 en 2021. "De titel is de moeilijkste prijs om te winnen", aldus Guardiola. "Het seizoen is zo lang, je krijgt te maken met blessures en met goede en slechte momenten. Je merkt dat de sfeer in de kleedkamer beter is als je het goed doet in de Premier League."

Guardiola, die weer kan beschikken over verdedigers Kyle Walker en John Stones, heeft zijn spelers op het hart gedrukt dat ze zondag vooral moeten genieten. "Natuurlijk voelen de spelers dat het een heel belangrijk duel is, maar het blijft gewoon een voetbalwedstrijd. We moeten vooral doen wat we de afgelopen maanden gedaan hebben."

Stand in titelstrijd Premier League 1. Manchester City: 37-90 (+72)

2. Liverpool: 37-89 (+66)

Klopp: 'Weet zeker dat Gerrard het heel serieus neemt'

Liverpool-trainer Klopp weet dat zijn ploeg zondag afhankelijk is van Aston Villa in de titelstrijd. Opvallend detail daarbij is dat de club uit Birmingham wordt getraind door Gerrard. Klopp verwacht dat de Liverpool-icoon diens oude club heel graag wil helpen door een goed resultaat te boeken tegen City.

"Als ik Dortmund of Mainz zou kunnen helpen door een wedstrijd te winnen, dan zou mij dat extra motivatie geven", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie over de vorige twee clubs waarvan hij trainer was. "Ik weet zeker dat Gerrard het duel van zondag 100 procent serieus neemt, zonder dat ik hem daarover heb hoeven bellen."

De Duitse trainer weet nog niet of hij in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers kan beschikken over Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Fabinho, die kampen met een lichte blessure. Liverpool kijkt ook met een schuin oog naar de Champions League-finale van volgende week zaterdag tegen Real Madrid.

"Het ziet er allemaal goed uit, de jongens maken stappen", zei Klopp over het herstel van Van Dijk, Salah en Fabinho. "Maar ik heb geen idee wat we komend weekeinde met hen doen. Het heeft mijn voorkeur dat ze zondag allemaal spelen om ritme op te doen of in ieder geval op de bank zitten, maar ik weet niet of dat mogelijk is."

Alle Premier League-duels beginnen zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Jürgen Klopp (links) hoopt zondag op hulp van Steven Gerrard (rechts). Jürgen Klopp (links) hoopt zondag op hulp van Steven Gerrard (rechts). Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League