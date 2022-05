Marcos Senesi is vrijdag opgenomen in de definitieve selectie van Argentinië voor het duel met Italië op Wembley. De uitverkiezing volgt een dag nadat bekend werd dat de Feyenoord-verdediger een aanbod van Italië heeft afgeslagen.

De 25-jarige Senesi behoort tot de 25-koppige selectie van bondscoach Lionel Scaloni die het op 1 juni opneemt tegen Italië. Het duel op Wembley is de traditionele strijd tussen de kampioen van Europa en Zuid-Amerika, de Copa EuroAmerica. Ook Ajax-spelers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico zijn opgeroepen.

Senesi vertelde donderdag dat hij onlangs was benaderd door bondscoach Roberto Mancini om voor Italië te kiezen. De verdediger is een geboren Argentijn en speelde al wedstrijden voor jeugdteams van Argentinië, maar hij heeft ook een Italiaans paspoort.

Senesi wacht nog altijd op zijn debuut in het Argentijnse elftal, terwijl hij al wel verschillende keren was opgeroepen voor 'La Albiceleste'. Toch bedankte hij voor de aanbieding van de Italiaanse bondscoach.

"Ik heb er goed over nagedacht en het er met mijn familie over gehad. Maar ik droomde er als kind al van om voor het Argentijnse elftal uit te komen, dus eigenlijk heb ik niet lang getwijfeld", zei Senesi tegen de Argentijnse krant Olé.

Momenteel bereidt Senesi zich met Feyenoord in het Portugese Lagos voor op de finale van de Conference League, die komende woensdag in de Albanese hoofdstad Tirana wordt gespeeld. In de eindstrijd is AS Roma de tegenstander.