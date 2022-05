Bob Peeters moet na één seizoen vertrekken als trainer van TOP Oss. De terugkeer van technisch directeur Klaas Wels bij de Keuken Kampioen Divisie-club heeft geleid tot een breuk met de Belg.

Wels werd vorige week aangesteld bij de Brabantse club en boog zich direct over de invulling van de technische staf voor volgend seizoen. Wels, die van 2017 tot 2021 de trainer van TOP Oss was, trok de conclusie dat er geen plek meer is voor Peeters. Onder leiding van de Belg was TOP op de vijftiende plaats geëindigd.

"We zijn na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende synergie is in de ideeën tussen onze nieuwe technisch directeur en onze huidige trainer Bob Peeters", aldus TOP Oss in een persverklaring.

"Bob onderschrijft dit. Op basis hiervan is in onderling overleg met Bob de lastige beslissing genomen om de samenwerking niet te verlengen." Het contract van Peeters liep aan het einde van het huidige seizoen af.

De 48-jarige Peeters was eerder trainer bij KVC Westerlo en KSC Lokeren in België. Als speler kwam hij uit voor onder meer Roda JC en Vitesse.